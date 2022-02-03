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ABD'li siyahi oyuncu Halle Berry, Oscar ödüllerinin belirlenme kriterlerini eleştirdi - Son Dakika

ABD'li siyahi oyuncu Halle Berry, Oscar ödüllerinin belirlenme kriterlerini eleştirdi

03.02.2022 21:53
ABD'li siyahi oyuncu Halle Berry, Oscar ödüllerinin belirlenme kriterlerini eleştirdi

NEW ABD'de sinema sanatçısı Halle Berry (55), Oscar ödülü almasının üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen kendisinden başka hiçbir Afrika kökenli kadının bu ödülü almamış olmasının "hayal kırıklığını" yaşadığını söyledi.

NEW ABD'de sinema sanatçısı Halle Berry (55), Oscar ödülü almasının üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen kendisinden başka hiçbir Afrika kökenli kadının bu ödülü almamış olmasının "hayal kırıklığını" yaşadığını söyledi.

Akademi ödüllerinin adaylarının açıklanmasının öncesinde Amerikan ABC kanalına konuşan Berry, 2001'in sonunda Monster's Ball filmindeki rolüyle "En İyi Kadın" ödülünü almasının üzerinden 20 yıl geçtiği halde başka bir siyahi kadının bu alanda Oscar almamış olmasına dikkat çekti.

Amerikalı oyuncu, "Herkes gibi, o gecenin birçok şeyin değişeceği anlamına geldiğini düşünmüştüm." diyerek, Hollywood'da siyahi kadın oyunculara bakış açısında hala problem olduğuna vurgu yaptı.

Sanatçı, Oscar'ı kazandıktan sonra istediği rolü oynama fırsatı olacağını düşündüğünü, fakat bunun da mümkün olmadığını dile getirdi.

Berry, "Bence perspektifimizi değiştirmeye başlamamız gerektiğini düşünüyorum, çünkü ödüllerin nasıl dağıtıldığını değiştiremeyeceğimiz çok açık." ifadesini kullandı.

Halle Berry, 2001 sonunda Monster's Ball adlı filmde Leticia Musgrove adında, idam edilmiş bir katilin karısını canlandırdığı roldeki başarısıyla "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Oscar Ödülü'nü kazanmış ve bu ödüle layık görülen ilk Afrika asıllı kadın oyuncu olmuştu.

2022 Akademi Ödülleri için adayların gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'li siyahi oyuncu Halle Berry, Oscar ödüllerinin belirlenme kriterlerini eleştirdi - Son Dakika


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