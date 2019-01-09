ABD'li Siyaset Ve İş Dünyası: Çin İle İlişkilerin Geleceği Çok Mühim
9 dakika önce
ABD eski Başkanı Jimmy Carter ve dünya sigortacılık devi Amerika Uluslararası Grubu'nun eski başkanı Maurice Greenberg, ABD ve Çin'in birbirine ihtiyaçları olduğunu vurguladı.
Dün düzenlenen ABD-Çin Ticaret Odası'nın yıllık akşam yemeğine Çin'in Washington Büyükelçisi Cui Tiankai ile ABD'li siyaset ve ticaret dünyasından 450 temsilci katıldı.
Greenberg, etkinlikte verdiği demeçte, "Geleceğe güvenle bakıyorum." diyerek ABD-Çin ilişkilerinde görülen dalgalanmalara rağmen, gelişme eğiliminin en nihayetinde zorlukları yeneceğine işaret etti.
ABD eski Başkanı Jimmy Carter etkinliğe gönderdiği tebrik mesajında, dönemin Çin lideri Deng Xiaoping ile iki taraf arasında diplomatik ilişkilerin kurulması üzerine yaptığı müzakerelerde birçok engelin üstesinden gelerek mutabakata varabileceklerini söylediğini belirtti. Şu an ikili ilişkilerin daha önce görülmemiş sınamalarla karşı karşıya bulunduğunu vurgulayan Carter, ekonomi, eğitim ve kültür alanlarındaki temasların yoğunlaştırılarak ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.
Merkezi New York'ta bulunan ABD-Çin Ticaret Odası, ülkede Çinli işletmeleri temsil eden en büyük kar amacı gütmeyen kuruluş konumunda. Edinilen bilgilere göre, Oda tarafından şimdiye kadar bin beş yüz Çinli ve ABD'li işletmeye hizmet sağlandı. Hâlihazırda Ticaret Odası'nın Çinli üyelerinin ABD'de toplam 120 milyar dolarlık yatırım yaptığı ve 200 binden fazla kişiye istihdam yarattığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:17 Kaynak: Bültenler
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