Son Dakika Haberleri: ABD'li siyasetçiler Sanders ve Omar Beyaz Saray'ın Yahudi yerleşimleri kararına tepki gösterdi
Son Dakika Dünya ABD'li siyasetçiler Sanders ve Omar Beyaz Saray'ın Yahudi yerleşimleri kararına tepki gösterdi - Son Dakika Dünya

ABD'li siyasetçiler Sanders ve Omar Beyaz Saray'ın Yahudi yerleşimleri kararına tepki gösterdi

6 saat önce

ABD'li siyasetçiler ve yetkililer, Trump yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmasına tepki gösterdi

ABD'li siyasetçiler Sanders ve Omar Beyaz Saray'ın Yahudi yerleşimleri kararına tepki gösterdi, System.String[]

ABD'li siyasetçiler ve yetkililer, Trump yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmasına tepki gösterdi.


ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinin aday adaylarından Vermont Senatörü Bernie Sanders, Twitter'dan ABD yönetiminin kararına tepkisini dile getirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Batı Şeria, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:04 
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