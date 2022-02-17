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ABD'li STK'den öğrencilerin kavgasında adil davranmayan polislerin görevden alınması çağrısı - Son Dakika

ABD'li STK'den öğrencilerin kavgasında adil davranmayan polislerin görevden alınması çağrısı

17.02.2022 22:15
ABD'li STK'den öğrencilerin kavgasında adil davranmayan polislerin görevden alınması çağrısı

NEW ABD'de, beyaz öğrenci ile kavga eden siyahi öğrenciye farklı muamelede bulunan polis memurlarına sosyal medyada tepkiler devam ederken, Siyahi İnsanların Gelişmesi İçin Ulusal Birlik (NAACP) isimli kuruluş, olaya karışan iki polisin görevden alınması çağrısında bulundu.

NEW ABD'de, beyaz öğrenci ile kavga eden siyahi öğrenciye farklı muamelede bulunan polis memurlarına sosyal medyada tepkiler devam ederken, Siyahi İnsanların Gelişmesi İçin Ulusal Birlik (NAACP) isimli kuruluş, olaya karışan iki polisin görevden alınması çağrısında bulundu.

Ülke genelinde sosyal adalet mücadelesi veren NAACP, New Jersey'deki Bridgewater Commons alışveriş merkezindeki kavgada beyaz öğrenciyi koltuğa oturturken siyahi öğrenciyi yere yatırıp ters kelepçeleyen biri kadın diğeri erkek iki polisin görevden alınması gerektiğini bildirdi.

NAACP New Jersey sorumlusu Richard T. Smith, yaptığı basın açıklamasında, "Vali ve Başsavcının, polisin bu tür davranışlarına son vermesinin zamanı geldi." ifadesini kullandı.

ABD'nin çeşitli eyaletlerinde 2 milyondan fazla gönüllü üyesi ve 2 bin 200'den fazla şubesi olan NAACP, iki beyaz polisin olayın New Jersey Başsavcılığı tarafından incelenip netlik kazanana kadar Bridgewater Polis Departmanından "uzak tutulmasını" istedi.

İki lise öğrencisi arasındaki kavgayı gösteren videonun sosyal medyadaki paylaşımı ve tepki yorumları giderek artarken polisin ayrımcılığını ortaya koyan görüntülere ABD medyası da kayıtsız kalamadı.

New Jersey'de Bridgewater Commons adlı alışveriş merkezinde biri siyahi iki genç arasında hafta sonu yaşanan tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüşmüş ve diğer öğrenciler tarafından kayda alınmıştı.

Sosyal medyada geniş yer bulan videoda, AVM'deki olaya müdahale eden iki polis memurunun beyaz tenli gence herhangi bir müdahalede bulunmazken siyahi genci yüzüstü yere yatırarak diziyle sırtına bastırdığı ve ellerini kelepçelediği görülmüştü.

Olay, sosyal medyada eleştirilere neden olurken New Jersey Valisi Phil Murphy Twitter'dan tepkisini paylaşmış, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtmişti.

Polis memurlarının farklı ırklara farklı muamele etmiş gibi görünmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Murphy, "Kolluk kuvvetleri ve hizmet ettikleri insanlar arasındaki güveni artırmaya kararlıyız." ifadesini kullanmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'li STK'den öğrencilerin kavgasında adil davranmayan polislerin görevden alınması çağrısı - Son Dakika


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