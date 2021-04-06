İZMİR ABD'Lİ SUBAY TÜRK ANTRENÖRDEN KİCK BOKS ÖĞRENİYOR - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde, NATO'da görev yapan ABD'li subay Hendrix Polo (32), 4 ay önce Türk antrenörlerden kick boks öğrenmeye başladı. Türkiye Kick Boks Milli Takım Antrenörü Berkan Günerli ile antrenman yapan Polo, Bu spor salonuna gelip dışarıdan gözlemci olarak baktığımda kick boksun tam da bana göre olduğunu hissettim ve başladım. Kendimi geliştirerek profesyonel karşılaşmalara çıkmayı hedefliyorum dedi.

Türkiye'ye 4 ay önce yerleşen ABD'li subay Hendrix Polo, Uzak Doğu sporları arasında yer alan savunma sporu kick boks öğrenmeye başladı. Polo, Türkiye Kick Boks Milli Takım Antrenörü Berkan Günerli ile her gün spor salonunda yaklaşık 2 saat antrenman yapıyor. Savunma sporu olarak bilinen kick boksu uzun süredir araştırdığını ve müsabakaları izlediğini söyleyen Hendrix Polo, daha profesyonel olmak istediğini ve antrenörüne güvendiğini dile getirerek, Geçen aralık ayının sonunda internet ve sosyal medya üzerinde araştırarak bu salonu buldum. Berkan Hocanın yanına geldim ve onun da teşvikiyle başlamış oldum. Bu spor bence aşırı zor ve müthiş mücadele gerektiriyor. Daha önce kick boksa ve bu tür bir spora dair hiçbir tecrübem yoktu. Özellikle fiziğe dayalı. Dolayısıyla tümüyle sıfırdan başladım, diyebilirim dedi.

ÖĞRENDİKLERİNİ ASKERLERİYLE PAYLAŞIYOR

Diğer savunma sanatlarıyla kıyaslandığında olağanüstü disiplin gerektiren kick boksta kendini geliştirmeyi hedeflediğini anlatan Polo, Bu sporu her şeyden önce kendimi savunma için gerekli görüyorum. Fiziksel ve zihinsel anlamda da vücudu güçlendirmesi ise cabası. Bu da buraya gelip, bu sporu yapmama en büyük etken diyebilirim. Askerlerime burada öğrendiklerimle ilgili paylaşımlarda bulunuyorum. Onlar da aşırı meraklılar ve dikkatleri üzerimde. Tüm bu konularla ilgili sürekli ne kadar öğrendiğimi ve geliştiğimi soruyorlar. Ben de ne kadar eğlenerek bu sporu yaptığımı ve müthiş keyif aldığımı iletiyorum. Onları da bu konuda teşvik ediyor, cesaretlendiriyorum. Birlikte kendi aramızda çalışmalar yapıyoruz. Vuruşlarla ilgili bildiklerimi onlara gösteriyorum. Bu sporu uzun süredir takip ediyorum. Ülkemde çok araştırdım ve birçok salona giderek izledim. Ama bu spor salonuna geldiğimde, dışarıdan gözlemci olarak baktığımda bu sporun aslında tam da bana göre olduğunu hissettim ve başladım. Kendimi geliştirerek profesyonel karşılaşmalara çıkmayı hedefliyorum diye konuştu.

'HIZLI İLERLİYOR'

Türkiye Kick Boks Milli Takım Antrenörü Berkan Günerli de Polo'nun oldukça disiplinli öğrenci olduğuna dikkat çekerek, Evi Alsancak'ta. Kimi zaman arabasıyla, kimi zaman taksiyle kimi zaman da motoruyla her gün derslerine gelip aktif olarak antrenman yapıyor. Çok hırslı. Antrenman saatinde burada olur. Saatlerini hayatta şaşırmaz. Antrenman içinde ne desek harfi harfine yapar. İlginç disiplini var. Onunla çalıştığımız günden beri hızlı şekilde ilerlediğini görüyoruz dedi.

Hendrix Polo'nun 4 ay önce ilk başladığında kick boks sporu ile ilgili hiçbir şey bilmediğini vurgulayan Günerli, Tamamen burada yetişti. Şimdi beslenmesine dikkat ediyor. Kısa sürede daha iyi olacak. Kick boksun 'K-1 contact', 'full contact' ve 'low kick' branşlarına uygun çalıştırıyoruz. Biz burada eğitim veriyoruz, o da askerleriyle bu eğitimi pekiştiriyor. 6 ay daha çalışmamız gerekiyor. Eğitmenliği 1 yıl içinde öğrenebilir diye konuştu.