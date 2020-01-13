ABD'li Taronis Türkiye'de şirket kuruyor - Son Dakika
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ABD'li Taronis Türkiye'de şirket kuruyor

6 saat önce

ABD'li yenilenebilir yakıt devi Taronis Technologies, Türkiye'ye üretim tesisi kuruyor.

ABD'li Taronis Türkiye'de şirket kuruyor, System.String[]

ABD'li yenilenebilir yakıt devi Taronis Technologies, Türkiye'ye üretim tesisi kuruyor. 200 milyon dolarlık yatırımla Taronis patentli 300KW Venturi Plazma Arc Gazlaştırma üniteleri Türkiye'de üretilecek.


Küresel doğalgaz piyasasının önemli yenilenebilir yakıt üreticisi Taronis Technologies, Inc., Ankara merkezli Taronis Fuels Turkey Gaz Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Taronis Turkey) adı altında faaliyet gösterecek ortak girişimine ilişkin kurulum sürecinin hukuki olarak tamamlandığını açıkladı. Ortak girişim, Taronis'e MENA ve Avrupa bölgelerinde bir üretim merkezi kurması ve sadece MagnaGas üretmek için değil, aynı zamanda üretim için gerekli olan tüm ekipmanların da Türkiye'de üretilmesine olanak sağlayacağı kaydedildi.


MC Consulting Teknoloji Enerji Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (MC Consulting) ile ortaklaşa gerçekleştirilen girişimin başlangıç aşaması için Hükümetten yaklaşık 20 milyon dolarlık bir yatırım desteği aldığı da bildirildi. Ayrıca girişim; Türk yerel metal kesme pazarına hizmet etmek üzere, MagneGas metal kesme yakıtı üretimi için Taronis'in patentli 300KW Venturi Plazma Arc gazlaştırma ünitelerinin 100'ünü inşa etmeyi amaçlıyor.


"Tüm yardımcı ekipmanları yerel olarak inşa etmemize olanak sağlayacak"


Taronis CEO'su Scott Mahoney, konu ile ilgili değerlendirmesinde; "Türkiye'deki bu çok önemli yeni ortak girişim, metal kesimi ve diğer uygulamalarda kullanılan asetilen alternatifi yakıtların artan kullanımında önemli bir adıma işaret ediyor. Bu ortak girişim, Taronis'e MENA ve Avrupa bölgelerinde bir üretim merkezi sağlayacak ve sadece MagneGas üretmek için değil, aynı zamanda ihtiyacımız olan tüm yardımcı ekipmanları yerel olarak inşa etmemize olanak sağlayacak. Bize bu fırsatın sunulması bizim için bir gurur kaynağı ve özellikle Türkiye Ticaret Bakanlığı'na ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na desteklerinden dolayı şahsen teşekkür etmek istiyorum."


Mahoney, Türkiye'nin, Avrupa'nın en can alıcı noktasında, kıtanın eski İpek Yolu ticaret rotasıyla buluştuğu stratejik konumu hem Avrupa hem Asya pazarlarına rekabetçi bir erişim sağladığını da belirterek, "Bu durum, komşu ülkelere daha fazla gazlaştırma ünitesi satışını ve dünya genelinde sürdürülebilir yakıtların yükselişini ivmelendirmeye çalışacaktır" dedi. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:07 Kaynak: İHA
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