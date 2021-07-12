ABD'li tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri arttı

Hanehalkının işgücü piyasası beklentileri iyileşmeye devam ederken, gelir ve harcama beklentileri ise son dönemdeki artış eğilimini sürdürdü.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentileri ise yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşerek değişim göstermedi.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentileri 0,8 puan artışla yüzde 4,8'e yükselerek zirveye ulaştı.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) New York Şubesi, kısa vadeli medyan enflasyon beklentilerinde artış olduğunu bildirdi.

Türkiye tek yürek oldu! Yunanistan'ın Galatasaray'a uyguladığı ayrımcılığa tepki yağıyor

3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi

Yunanistan'ın skandal tavrı karşısında ezeli rakipler tek yürek oldu! Taraftarlardan destek yağdı

Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 49 kişi vefat etti, 5 bin 404 yeni vaka tespit edildi

Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var