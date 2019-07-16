ABD'li turist, JAK timi tarafından helikopterle kurtarıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ Likya Yolu'nda yürüyüş yaptığı sırada düşerek ayağı kırılan ABD'li turistin Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldığını bildirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Babadağ Likya Yolu'nda akşam saatlerinde yürüyüş yapan ABD'li turist, dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle yaralı turiste ulaşamadı. Ekipler bunun üzerine helikopter desteği talebinde bulundu. Bölgeye, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan 1 helikopter gönderildi. Hızla olay yerine gelen helikopterdeki JAK timi, ABD'li turistin bulunduğu bölgeye indi. Ayağı kırıldığı belirlenen turist, yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeye bağlanarak halat yardımıyla helikoptere alındı. ABD'li turist, ardından götürüldüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep teefonu)

-Helikopterden kurtarma görüntüler

Haber: ANKARA,

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