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ABD'li TV sunucusu, "Holokost ırkla ilgili değildi" dediği için görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

ABD'li TV sunucusu, "Holokost ırkla ilgili değildi" dediği için görevden uzaklaştırıldı

02.02.2022 18:37
ABD'li TV sunucusu, "Holokost ırkla ilgili değildi" dediği için görevden uzaklaştırıldı

NEW ABD'li siyahi TV sunucusu ve oyuncu Whoopi Goldberg, "Holokost ırkla ilgili değildi" açıklamaları nedeniyle geçici süreliğine görevinden alındı.

NEW ABD'li siyahi TV sunucusu ve oyuncu Whoopi Goldberg, "Holokost ırkla ilgili değildi" açıklamaları nedeniyle geçici süreliğine görevinden alındı.

ABC News, bir televizyon programında, Holokost hakkındaki açıklamaları tepki çeken Whoopi Goldberg'i iki hafta görevden uzaklaştırdığını duyurdu.

ABC New Başkanı Kim Godwin, Goldberg'i "yanlış ve inciten yorumları" nedeniyle iki haftalığına görevden uzaklaştırdığını ve bu süreçte sunucudan söylediklerini ve etkilerini düşünmesini istediğini belirtti.

Whoopi Goldberg, "Holokost ırkla ilgili değildi", "beyazların yine beyazlara karşı insanlık dışı muamelesiydi" sözlerinin ardından büyük tepki çekmişti.

Goldberg, bunun üzerine hata yaptığı ve birçok kişiyi incittiği için özür dilemişti.

Almanya'da Adolf Hitler yönetimi, 1939-1945 döneminde milyonlarca Yahudiyi sistematik olarak katletmişti. II. Dünya Savaşı sırasında soykırıma kurban giden Yahudi sayısının 6 milyon olduğu belirtiliyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Whoopi Goldberg, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'li TV sunucusu, 'Holokost ırkla ilgili değildi' dediği için görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'li TV sunucusu, "Holokost ırkla ilgili değildi" dediği için görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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