ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

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ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti
6 saat önce
NEW ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant, California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:50 Kaynak: AA
NEW ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant, California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti.
Los Angeles County Sheriff Twitter hesabından yapılan açıklamada, Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından 41 yaşındaki Bryant'ın Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybettiği iddiası doğrulandı.
Yerel saatle 10.00 civarında Calabasas'da meydana gelen helikopter kazasında ölen 5 kişiden birinin Bryant olduğu bilgisi doğrulanırken, 4 kişinin ismi açıklanmadı.
Amerikan medyasında yer alan haberlerde kazada ölen diğer 4 kişinin ise Bryant'ın kızları olduğu iddia edildi.
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