ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

6 saat önce

NEW ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant, California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti.

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti, System.String[]

NEW ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant, California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Los Angeles County Sheriff Twitter hesabından yapılan açıklamada, Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından 41 yaşındaki Bryant'ın Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybettiği iddiası doğrulandı.

Yerel saatle 10.00 civarında Calabasas'da meydana gelen helikopter kazasında ölen 5 kişiden birinin Bryant olduğu bilgisi doğrulanırken, 4 kişinin ismi açıklanmadı.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde kazada ölen diğer 4 kişinin ise Bryant'ın kızları olduğu iddia edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:50 Kaynak: AA
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