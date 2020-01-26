ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını... - Son Dakika

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ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını...
6 saat önce
ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybettiği iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:04 Kaynak: AA
ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybettiği iddia edildi.
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