ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını... - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını... - Son Dakika

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını...

6 saat önce

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybettiği iddia edildi.

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını..., System.String[]

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybettiği iddia edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Kobe Bryant, California, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazadan ilk kareler geldi
Kobe Bryant son tweetini, Lebron James'e attı: Sana büyük saygı duyuyorum Yeşil Bölge'ye atılan bazı füzeler ABD Büyükelçiliği'ne isabet etti! Shaquille O'Neal'dan Kobe Bryant paylaşımı: Acımı anlatacak kelime yok

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 05:49:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]