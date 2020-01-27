ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesi

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitirmesi, dünyanın birçok yerinde üzüntüyle karşılandı.

Basketbolun efsane isimleri arasında gösterilen ABD'li oyuncunun vefat ettiği haberlerinin ardından NBA'de forma giyen birçok basketbolcu başsağlığı mesajı yayımladı.

Philadelphia 76ers forması giyen Joel Embiid, "Nereden başlamalıyım bilmiyorum. Basketbola Kobe'nin 2010 finallerini izledikten sonra başladım. Ondan önce hiç maç izlememiştim ve hayatımın dönüm noktasıydı. Onun gibi olmak istemiştim, çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

NBA efsanelerinden biri Tony Parker da sosyal medya hesabında, "Bu haber beni çok yaraladı. Sen gerçek bir efsaneydin. Huzur içinde yat, dualarım eşin ve çocuklarınla." ifadelerine yer verdi.

Milli oyuncular Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ında dahil olduğu NBA'de oynayan birçok basketbolcu, Bryant'ın ölümü nedeniyle duydukları üzüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bunların yanı sıra Real Madrid, Barcelona ve Manchester City gibi dünyanın en önemli futbol kulüpleri, başsağlığı mesajı yayımladı.