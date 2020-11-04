ABD'li ünlü beyzbol oyuncusu lüks malikanesini rekor fiyata satışa çıkardı

ABD Ulusal Beyzbol Ligi kariyerinin tamamını New York Yankeesler ile geçirmiş 50 yaşındaki Mariano Rivera evini rekor fiyatla 3.995 milyon dolara satışa çıkardı.

ABD Ulusal Beyzbol Ligi kariyerinin tamamını New York Yankeesler ile geçirmiş 50 yaşındaki Mariano Rivera evini rekor fiyatla 3.995 milyon dolara satışa çıkardı. ABD'li ünlü beyzbolcu Mariano Rivera New York'a bağlı Rye bölgesindeki evini rekor fiyata satışa çıkardı. ?Yaklaşık 13 bin metrekare büyüklüğündeki evini, 2006 yılında 5,7 milyon dolara satın alan Mariano Rivera, bu kararını çocuklarının büyümesi nedeniyle aldığını açıkladı.Lüks malikanede 9 yatak odası, sinema salonu, çift merdiven, 2 adet yemek salonu yer alıyor.Rivera, evini 3.995 milyon dolara satışa çıkardığını açıkladı.



Son Dakika

İzmir depreminde 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı

Antalyaspor Abdullah Avcı ile anlaşamadı! Trabzonspor'a imzası an meselesi

Trump'ın Türkiye karnesi nasıl? İşte başkanlık yaptığı dört yıla damga vuran 5 olay

Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı

Eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürüp intihar etmişti! Her şey 3 çocuğunun gözleri önünde olmuş

Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22.00'de kapanacak

Korona tedavisi gören Soylu'nun da yer aldığı kabine toplantısı fotoğrafı kafa karıştırmıştı! "Arşiv" olduğu ortaya çıktı

15 dakikalığına üst kattaki komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı