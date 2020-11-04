ABD'li ünlü beyzbol oyuncusu lüks malikanesini rekor fiyata satışa çıkardı - Son Dakika

ABD'li ünlü beyzbol oyuncusu lüks malikanesini rekor fiyata satışa çıkardı

04.11.2020 15:58
ABD'li ünlü beyzbol oyuncusu lüks malikanesini rekor fiyata satışa çıkardı, System.String[]

ABD Ulusal Beyzbol Ligi kariyerinin tamamını New York Yankeesler ile geçirmiş 50 yaşındaki Mariano Rivera evini rekor fiyatla 3.995 milyon dolara satışa çıkardı.

ABD Ulusal Beyzbol Ligi kariyerinin tamamını New York Yankeesler ile geçirmiş 50 yaşındaki Mariano Rivera evini rekor fiyatla 3.995 milyon dolara satışa çıkardı.

ABD'li ünlü beyzbolcu Mariano Rivera New York'a bağlı Rye bölgesindeki evini rekor fiyata satışa çıkardı. ?Yaklaşık 13 bin metrekare büyüklüğündeki evini, 2006 yılında 5,7 milyon dolara satın alan Mariano Rivera, bu kararını çocuklarının büyümesi nedeniyle aldığını açıkladı.Lüks malikanede 9 yatak odası, sinema salonu, çift merdiven, 2 adet yemek salonu yer alıyor.Rivera, evini 3.995 milyon dolara satışa çıkardığını açıkladı.


ABD'li ünlü beyzbol oyuncusu lüks malikanesini rekor fiyata satışa çıkardı
ABD'li ünlü beyzbol oyuncusu lüks malikanesini rekor fiyata satışa çıkardı
ABD'li ünlü beyzbol oyuncusu lüks malikanesini rekor fiyata satışa çıkardı
ABD'li ünlü beyzbol oyuncusu lüks malikanesini rekor fiyata satışa çıkardı

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'li ünlü beyzbol oyuncusu lüks malikanesini rekor fiyata satışa çıkardı - Son Dakika Dünya


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