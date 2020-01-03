ABD'li ünlü Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones çifti tatil için İstanbul'da - Son Dakika

ABD'li ünlü aktör ve yapımcı Michael Douglas ve eşi Oscar ödüllü ünlü oyuncu Catherine Zeta-Jones, çocuklarıyla birlikte tatil için İstanbul'a geldi.



Birleşmiş Milletler (BM) Barış Elçisi ABD'li ünlü aktör ve yapımcı Michael Douglas ve eşi Oscar ödüllü ünlü oyuncu Catherine Zeta-Jones, tatil yapmak üzere İstanbul'a geldi. Türk Hava Yollarının tarifeli uçağıyla Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Hollywood'un ünlü çiftine çocukları Dylan ve Carys de eşlik etti. Pasaport işlemlerinin ardından çocuklarıyla birlikte yurda giriş yapan ünlü çift, havalimanında basın mensupları tarafından görüntülendi. Ünlü çiftin görüntülenmekten rahatsız olduğu görüldü. Michael Douglas ve eşi Catherine Zeta-Jones daha sonra korumaları eşliğinde havalimanından ayrıldı. - İSTANBUL