ABD'li milyarder Elon Musk'ın babasından gündem olacak sözler: Dehasını kapıdan geçen sütçüden almış olabilir - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'li milyarder Elon Musk'ın babasından gündem olacak sözler: Dehasını kapıdan geçen sütçüden almış olabilir

02.08.2022 00:27

ABD'li ünlü milyarder Elon Musk'ın babası Errol Musk, oğlu hakkında şaşkına çeviren açıklamalar yaptı. Musk, oğluyla gurur duymadığını belirterek "Dehasını kapıdan geçen sütçüden almış olabilir." dedi. Oğlundan asla para almadığını da söyleyen Musk ayrıca Tesla kullanmadığını kaydetti.

Dünyanın en zengin insanın 76 yaşındaki babası Errol Musk, Avustralya'da yayın yapan "Kyle ve Jackie O Show" adlı radyo programında konuştu. Musk, ailesinin Elon Musk için 'uzun zamandır pek çok şey yaptığını' ve oğlunun başarısının bundan kaynaklandığını söyledi.

"DEHASINI SÜTÇÜDEN ALMIŞ OLABİLİR"

Musk, "Sizin çocuğunuz bir dahi. Bu zekasını kimden aldı? O kadar değerli şey yarattı ki, bunu ondan alamazsınız. Oğlunuzla gurur duyuyor musunuz?" şeklindeki soruya şu şekilde yanıt verdi: "Bu benim ya da Elon'nun annesi Maye'nin işi değil. Dehasını kapıdan geçen sütçüden almış olabilir.

"ONUNLA GURUR DUYMUYORUM"

Musk esprili yanıtının ardından sözlerine, "Biliyorsunuz, biz uzun zamandır çocukları için çok fazla şey yapan bir aileyiz, birdenbire bir şeyler yapmaya başlamış değiliz. Bu yüzden oğlumla gurur duymuyorum" şeklinde devam etti. Bununla birlikte Musk, çocuklarının uzun süredir 'ilginç şeyler' yaptığını ve milyarder oğlundan bir kez bile para almadığını söyledi. Musk ailesinin babası 'gurur ve neşe' kaynağının Elon Musk'ın küçük kardeşi Kimbal Musk olduğunu söyledi. Şef ve girişimci olan 49 yaşındaki Kimbal Musk'ın, Colorado, Chicago, Clevelan, Memphis, ve Indianapolis'te restoranları bulunan The Kitchen Restaurant Group adlı bir şirketi bulunuyor. Ağabeyi Elon Musk kadar zengin olmasa da Kimbal Musk da aynı zamanda bir milyarder. Errol Musk, Elon Musk'ın iş başarısı söz konusu olduğunda mutlu olmadığını iddia ederek,"İlerleme konusunda hüsrana uğradı ve bu anlaşılabilir bir durum" dedi.

Elon Musk'ın babasından olay yaratacak sözler: Dehasını sütçüden almış olabilir

"DAHA SAĞLIKLI BESLENMESİ LAZIM"

Diğer taraftan, Erol Musk'ın Yunanistan'da bir teknede yakın zamanda çekilmiş üstsüz fotoğraflarına atıfta bulunan Errol Musk, oğlunu daha sağlıklı beslenmeye teşvik ettiğini söyledi. Musk, "Elon çok güçlü bir yapıya sahip ama kötü yemek yiyor. Ona, garcinia cambogia meyvesi ( ek egzersiz veya diyet yapmadan kilo vermeye yardımcı olabilecek bir gıda) tavsiye ettim" dedi.

Elon Musk'ın babasından olay yaratacak sözler: Dehasını sütçüden almış olabilir

"TESLA KULLANMIYORUM"

Öte yandan Musk'a bir Tesla kullanıp kullanmadığı sorulduğunda, bunun yerine bir Bentley, Rolls Royce ve Mercedes-Benz sürdüğünü açıkladı.

Elon Musk'ın babasından olay yaratacak sözler: Dehasını sütçüden almış olabilir

"ELON BANA PARA VERMİYOR"

Ayrıca oğlunun, kendisine hiçbir zaman para vermediğini söyleyen Musk, "Biz çok tutumlu, cimri bir aileyiz. Eğer bir şey harcamak istersem, neden sorusuna 100 tane cevap vermem gerekiyor. Elon çok tutumlu bir hayat yaşıyor. Her gün saat altıda işte oluyor. Bazen uzaya insan yerine 'gine domuzu' göndereceğini düşünüyorum" dedi.

YORUMLAR
500
Starlink: Elon Musk neden uzaya binlerce uydu fırlatıyor? Starlink: Elon Musk neden uzaya binlerce uydu fırlatıyor? Elon Musk'tan, Biden'ın şok Rus silah satıcısı takasına tepki! Elon Musk'tan, Biden'ın şok Rus silah satıcısı takasına tepki!

Elon Musk, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ABD'li milyarder Elon Musk'ın babasından gündem olacak sözler: Dehasını kapıdan geçen sütçüden almış olabilir - Son Dakika


Son Dakika
00:27 ABD'li milyarder Elon Musk'ın babasından gündem olacak sözler: Dehasını kapıdan geçen sütçüden almış olabilir
00:24 Brezilya Kadın Futbol Takımı, şampiyon olup soyunma odasında kalça dansı yaptı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
00:17 Ümit Özdağ tarafını belli etti! Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa kimi destekleyeceğini açıkladı
00:08 Petrol şirketi Saudi Aramco, ABD merkezli VGP'yi satın aldı!
23:46 Galatasaray, Victor Nelsson'un bonservis bedelini 20 milyon euro olarak açıkladı!
23:29 Zafer Partisi Gençlik Kolları Başkanı, "Gök tanrı inancına göre yeni börümüz Özdağ" sözlerinden sonra görevden alındı
23:13 Ankara'da yapılan cemevi saldırılarına yönelik 2 kişi daha yakalandı!
23:06 Pakistan'da içinde korgeneral ile birlikte 6 kişinin bulunduğu helikopter kayboldu
23:00 Burak Yılmaz, çalışma izni krizini atlattı! Geçtiğimiz hafta ilk maçına çıktı
22:49 Bisiklet süren İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi'ne otomobille çarpıp kaçtılar! Yaşananlar kameralara kaydedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 00:40:49. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'li milyarder Elon Musk'ın babasından gündem olacak sözler: Dehasını kapıdan geçen sütçüden almış olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement