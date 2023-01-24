ABD'li ünlü rapçi, fenomen Türk genci dolandırdı - Son Dakika
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ABD'li ünlü rapçi, fenomen Türk genci dolandırdı

24.01.2023 10:17
ABD'li ünlü rapçi, fenomen Türk genci dolandırdı

Amerikalı rap sanatçısı Ronny J, sosyal medya hesabı üzerinden mesajlaştığı tasarımcı genç fenomene ayakkabı tasarlattı, Miami'ye göndertti.

Amerikalı rap sanatçısı Ronny J, sosyal medya hesabı üzerinden mesajlaştığı tasarımcı genç fenomene ayakkabı tasarlattı, Miami'ye göndertti. Ardından ayakkabı karşılığı olan 800 Doları ise ödemedi. Tasarım ayakkabılarıyla sosyal medyada paylaşım yapan Ronny J, genç fenomenin ücret talep etmesi üzerine ise gönderdiği mesaj ile hakaretler savurdu.
Amerikalı rap sanatçısı ve Müzik Yapımcısı Ronny J, sosyal medyada yaptığı tasarım paylaşımlarla fenomen hale gelen Leventcan Ülkebay'ın kendisi için bir ayakkabı tasarlamasını istedi. Genç fenomen, Amerikalı sanatçının özel tasarım siparişini Maltepe'deki atölyesinde yaklaşık 2 haftada tamamlayarak Miami'ye gönderilmesi için kargoya verdi. Kısa süre sonra ayakkabıları alan Ronny J, fotoğraf çekerek tasarım ayakkabılarını sosyal medyada paylaştı ancak ayakkabının ücreti olan 800 Doları genç fenomene göndermedi. Ülkebay'ın mesaj yoluyla ücret talep etmesi üzerine ise hakaretler savurdu.
"Mesajlarıma cevap vermedi"
Maltepe'deki çalışma atölyesinde ürünleri tasarlayan genç fenomen Leventcan Ülkebay, "İlk başta hem sevdiğim hem de ünlü birinin böyle bir siparişte bulunması beni mutlu etti. Ronny J'nin siparişini hevesle 2 hafta içerisinde tamamladım. Bu süreçte zaten iletişim halindeyiz. En başta fiyatta anlaşmıştık. Ücreti gönderdiğinde ayakkabıyı göndereceğimi söyledim. Kendisi ise önce ayakkabıyı göndermemi istedi. Ben de ünlü olması durumunu göz önüne alarak gönderdim. Kargo ücretini bile ben ödedim. Kargo ulaştı. Ronny J, tasarladığım ayakkabıları giyerek sosyal medyada paylaşım yaptı. Ben de mesaj atarak anlaştığımız rakam olan 800 Doları göndermesini istedim ancak mesajlarıma cevap vermedi. Bu durumu video yaparak sosyal medyada paylaştım. O da yorum atarak onu karalamaya çalıştığımı söyledi. Yaklaşık 2 ay gibi bir süre oldu. Henüz ödeme alamadım. Sağlık olsun artık yapacak bir şey yok" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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ABD'li ünlü rapçi Ronny J, 800 dolarlık ayakkabı tasarlattı fenomen Türk genci dolandırdı ABD'li ünlü rapçi Ronny J, 800 dolarlık ayakkabı tasarlattı fenomen Türk genci dolandırdı ABD'li ünlü rapçi, fenomen Türk genci dolandırdı ABD'li ünlü rapçi, fenomen Türk genci dolandırdı

Maltepe, Miami, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'li ünlü rapçi, fenomen Türk genci dolandırdı - Son Dakika

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