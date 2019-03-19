ABD'li Ünlü Sanatçı Müslüman Oldu

Michael Jackson
başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD
'li ünlü sanatçı Della Miles, Türkiye
'ye yerleştikten sonra Müslüman oldu. Michael Jackson ve Whitney Houston
başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li sanatçı Della Miles, bir süre önce Türkiye'ye yerleşmişti. Bir yıl önce Dalyan'a yerleşen ve çiftlik hayatı süren Della Miles, Müslüman oldu.
ABD'Lİ SANATÇI SULTANAHMET'İ ZİYARET ETTİ Yurt dışında ve Türkiye'de konserler için sahneye çıkan Miles, geçtiğimiz günlerde İstanbul
'a geldi. İstanbul'a konser görüşmeleri için gelen Miles, Sultanahmet
Camii'ni ziyaret edip Kapalı Çarşı'dan Türk bayrağı aldı.
(İHA)