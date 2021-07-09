ABD'Lİ ÜNLÜ ŞARKICI MİLES VE ÇDSO AYNI SAHNEYİ PAYLAŞTI - Son Dakika

ÇUKUROVA Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), yaz konserleri kapsamında ABD'li ünlü şarkıcı ve söz yazarı Della Miles ile aynı sahneyi paylaştı. Seyircileri Türkçe selamlayıp, Türkçe şarkılar da seslendiren Miles, büyük beğeni topladı.

Koronavirüs nedeniyle kış konserlerini yaza taşıyan ÇDSO, Mimar Sinan Açık Hava Amfi Tiyatro'da gerçekleşen konserde daha önce Michael Jackson ve Whitney Houston'ın vokalistliği yapan ünlü şarkıcı ve söz yazarı Della Miles ile sahneye çıktı. Şefliğini Eray İnal'ın yaptığı konserde sahneye çıkan Della Miles, seyircileri Türkçe 'Hoş geldiniz' diyerek selamladı. Son dönem popüler şarkıları senfoni ile harmanlayarak seslendiren Miles, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Ayrıca, Türkçe şarkıları da senfoni ile yorumlayan ABD'li şarkıcı, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.