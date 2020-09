ABD'li ünlü yıldız Kim Kardashian'ın kızına rekor beğeni

ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian sosyal medya hesabından kızı Chicago West'in pembe elbise giydiği fotoğraf beğeni rekoru kırdı.

ABD'li ünlü yıldız Kim Kardashian, kendisini ve tüm ailesini meşhur eden Keeping Up with the Kardashians programının 20. ve son sezonu için önceki gün Malibu'da programın son bölümleri için kamera karşısına geçti. Yoğun mesai harcayan Kardashian, kızı Chicago West'in pembe elbise giydiği bir fotoğrafını paylaşarak, " Tüm yorgunluğumu minicik kızım Chicago aldı. Pembe elbisesini beğendimiz mi?" paylaşımında bulundu. Ünlü yıldızın paylaşamı beğeni rekoru kırdı.

