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ABD'li üst düzey yetkili BAE ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etti - Son Dakika

ABD'li üst düzey yetkili BAE ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etti

18.02.2022 03:06
ABD'li üst düzey yetkili BAE ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etti

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret ederek, bu ülkelerin terörle mücadelelerine destek vereceklerini vurguladı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret ederek, bu ülkelerin terörle mücadelelerine destek vereceklerini vurguladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne yaptığı yazılı açıklamada, McGurk'ün bu hafta BAE ve Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiğini bildirdi.

McGurk'ün ziyaretinde her iki ülkeye de İran destekli İHA ve füze saldırılarına karşı toprak bütünlüklerinin savunulması için ABD'nin elinden gelen tüm desteği vereceğini kaydettiğini belirten Horne, McGurk'ün temaslarında her iki ülkeyle devam eden askeri ve diplomatik ilişkilerin ele alındığını kaydetti.

Horne, McGurk'ün Yemen'de Birleşmiş Milletler önderliğindeki bir çabayla savaşın bitirilmesi ve Husilere karşı ortak baskı uygulanması gerektiğini dile getirdiğini aktardı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'li üst düzey yetkili BAE ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etti - Son Dakika


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