ABD'li üst düzey yetkili: "Rusların halen tüm Ukrayna üzerinde hava üstünlüğü yok" - Son Dakika
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ABD'li üst düzey yetkili: "Rusların halen tüm Ukrayna üzerinde hava üstünlüğü yok"

01.03.2022 19:57
ABD'li üst düzey yetkili: "Rusların halen tüm Ukrayna üzerinde hava üstünlüğü yok"

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın halen Ukrayna hava sahasının tamamında üstünlüğü sağlayamadığını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın halen Ukrayna hava sahasının tamamında üstünlüğü sağlayamadığını belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşı hakkında bir grup gazeteciye bilgi veren yetkili, Rusya'nın bölgeye konuşlandırdığı kuvvetlerinin yüzde 80'inin Ukrayna'ya girdiğini söyledi.

Yetkili, "Bu sabah itibarıyla yine kısa menzilli, orta menzilli seyir füzelerinin karışımı olmak üzere (Rusya tarafından) 400'den fazla füze fırlatıldığını gördük. Ukrayna üzerindeki hava sahası ihtilaflı olmaya devam ediyor. Rusların halen tüm ülke üzerinde hava üstünlüğü yok ama diğerlerine göre daha fazla kontrole sahip oldukları alanlar var. Aynı şey Ukraynalılar için de geçerli. Ukrayna hava ve füze savunma sistemleri ayakta, bozulmamış ve angaje olmaya devam ediyor." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya 75'ten fazla savaş uçağı soktuğunu ve bunların bazılarının düşürüldüğünü anlatan yetkili, aynı şekilde Ukrayna Hava Kuvvetlerine bağlı bazı uçakların da düşürüldüğünü belirtti.

ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'da misket bombası kullandığını onaylayacak durumda olmadığını kaydeden yetkili, termobarik vakum bombası için de "Termobarik silahlar için kullanılabilecek fırlatma sistemlerine sahip olduklarını değerlendiriyoruz ancak bu silahın kullanıldığını doğrulayamıyoruz." diye konuştu.

Rusların Kiev'in kuzeyinde halen önceki gün bulundukları noktada olduğunu anlatan yetkili, Rus birliklerinin karşılaştığı direnç ve yakıtlarının tükenmesinin yanı sıra yiyeceklerinin bittiğine dair işaretler gördüklerini bildirdi.

Üst düzey yetkili, bazı Rus birliklerinin Ukraynalılara teslim olduğunu dile getirerek, "Bunların çoğu zorunlu askere alınmış askerlerdir. Bazılarının daha önce savaşta bulunmadığına inanıyoruz. Onlara savaşa gireceklerinin bile söylenmediğini değerlendiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Yetkili ayrıca ABD'nin sağladığı askeri yardımın, Ukrayna'ya son 24 saat içinde gönderildiğini açıkladı.

ABD'nin Ukrayna'da uçuşa yasak bölge kurulmasına destek verip vermeyeceğine ilişkin soru üzerine de yetkili, yönetimin kesin bir dille hiçbir görev altında Amerikan ordusunu Ukrayna'ya sokmama konusunda kararlı olduğunu belirtti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Pentagon, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'li üst düzey yetkili: 'Rusların halen tüm Ukrayna üzerinde hava üstünlüğü yok' - Son Dakika


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