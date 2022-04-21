ABD'li Uzman: Çin'in Ortak Refah Arayışı Dünyaya İlham Veriyor - Son Dakika
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ABD'li Uzman: Çin'in Ortak Refah Arayışı Dünyaya İlham Veriyor

21.04.2022 20:55
ABD'li Uzman: Çin'in Ortak Refah Arayışı Dünyaya İlham Veriyor

BOAO, 21 Nisan (Xinhua) -- Columbia Üniversitesi'nde profesör ve "Yoksulluğun Sonu" kitabının yazarı ABD'li Jeffery Sachs, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in ortak refah arayışının, insanın insana yakışır bir yaşam sürme hakkını sağladığı için diğer ülkelere ilham verdiğini söyledi.

BOAO, 21 Nisan (Xinhua) -- Columbia Üniversitesi'nde profesör ve "Yoksulluğun Sonu" kitabının yazarı ABD'li Jeffery Sachs, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in ortak refah arayışının, insanın insana yakışır bir yaşam sürme hakkını sağladığı için diğer ülkelere ilham verdiğini söyledi. Boao Asya Forumu'nun yıllık konferansında konuşan Sachs, Çin'in, mutlak yoksulluğun nispeten kısa sürede ortadan kaldırılabileceğini kanıtladığını söyledi. Çin, sekiz yıllık çalışması sonucu kırsal kesimde yaşayan yaklaşık 100 milyon kişiyi yoksulluktan kurtararak Şubat 2021'de mutlak yoksulluğun ortadan kaldırıldığını ilan etti. Sachs, proaktif hükümet tarafından koordine edilen, herkes için yüksek kaliteli eğitim, sağlık hizmetleri ve altyapı gibi bol kaynakların ortak refahı gerçekleştirme başarısının anahtarı olduğunu söyledi.

Sachs ayrıca, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, tüm insanlığa fayda sağlamak için hayati önem taşıyan çevrenin karbondan arındırılması ve korunmasında da önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Sachs "AB ve ABD'nin bu girişime rekabetten ziyade ortaklık açısından bakmasını isterim" dedi. Uzun zamandır Çin hükümetinin gündeminde üst sıralarda yer alan ortak refah, Çin liderliğinin bu konuyu daha fazla öne çıkardığı 2021'de hem yurtiçinde hem de yurtdışında özellikle dikkat çekti. Ortak refaha yönelik somut ilerleme, Çin'in 2035 yılına kadarki en önemli uzun vadeli hedeflerinden biri olarak kaydedildi ve bu süre zarfında ülkenin temel olarak sosyalist modernleşmeye ulaşması bekleniyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Columbia Üniversitesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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