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ABD'li ve Meksikalı boksörler basın toplantısında birbirine girdi - Son Dakika

ABD'li ve Meksikalı boksörler basın toplantısında birbirine girdi

22.09.2021 18:12

ABD'deki boks maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Meksikalı boksör Saul Alvarez ile ABD'li Caleb Plant birbirine girdi.

ABD'deki boks maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Meksikalı boksör Saul Alvarez ile ABD'li Caleb Plant birbirine girdi.

ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentinde 6 Kasım'da yapılacak olan süper orta sıklet kategorisinin dünya şampiyonu boks maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Meksikalı boksör Saul Alvarez ile ABD'li Caleb Plant arasında gerginlik yaşandı. Basın toplantısında başlayan sözlü atışma ardından Canelo'nun, Plant'i agresif bir şekilde geriye itmesi kontrolden çıktı. Plant daha sonra Canelo'ya ilk yumruğu atarken, ikilinin arasına güvenlik görevlileri girdi.

Sosyal medya kullanıcıları ise basın toplantısının ortasında yaşanan kavgaya tepki gösterdi.

(Serkan Bayar/İHA)

ABD'li ve Meksikalı boksörler basın toplantısında birbirine girdi
ABD'li ve Meksikalı boksörler basın toplantısında birbirine girdi
ABD'li ve Meksikalı boksörler basın toplantısında birbirine girdi
ABD'li ve Meksikalı boksörler basın toplantısında birbirine girdi

Tam Gemi Şok Denemeleri, 6 Kasım, Nevada, Boks, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'li ve Meksikalı boksörler basın toplantısında birbirine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'li ve Meksikalı boksörler basın toplantısında birbirine girdi - Son Dakika
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