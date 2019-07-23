Son Dakika Haberleri: ABD'li ve Türk yatırımcılar İstanbul'da buluştu
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ABD'li ve Türk yatırımcılar İstanbul'da buluştu

8 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu, "2018 yılı sonu itibariyle, ABD, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 15'inci ve ithalat yaptığı 4'üncü ülke oldu.

ABD'li ve Türk yatırımcılar İstanbul'da buluştu, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu, "2018 yılı sonu itibariyle, ABD, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 15'inci ve ithalat yaptığı 4'üncü ülke oldu." dedi.
Amerika Birleşik Devletleri, Ahmet Burak, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:57 
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