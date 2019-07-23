ABD'li ve Türk yatırımcılar İstanbul'da buluştu
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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu, "2018 yılı sonu itibariyle, ABD, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 15'inci ve ithalat yaptığı 4'üncü ülke oldu.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet Burak
Dağlıoğlu, "2018 yılı sonu itibariyle, ABD, Türkiye
'nin en fazla ihracat yaptığı 15'inci ve ithalat yaptığı 4'üncü ülke oldu." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:57
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