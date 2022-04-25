ABD'li vekil Omar'dan Keşmir meselesini ABD Kongresi'nde gündeme getirme vurgusu - Son Dakika
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ABD'li vekil Omar'dan Keşmir meselesini ABD Kongresi'nde gündeme getirme vurgusu

25.04.2022 18:47
ABD'li vekil Omar'dan Keşmir meselesini ABD Kongresi'nde gündeme getirme vurgusu

ABD Kongresi Üyesi İlhan Omar, Pakistan'da, Hindistan'ın ateşkes ihlalleri sonucu yaralanan kişilerle görüşmesinin ardından, Cammu Keşmir meselesini ABD Kongresi'nde gündeme getirmenin artık daha önemli olduğunu söyledi.

ABD Kongresi Üyesi İlhan Omar, Pakistan'da, Hindistan'ın ateşkes ihlalleri sonucu yaralanan kişilerle görüşmesinin ardından, Cammu Keşmir meselesini ABD Kongresi'nde gündeme getirmenin artık daha önemli olduğunu söyledi.

The News gazetesindeki habere göre, Pakistan'da ziyaretlerde bulunan Omar, Lahor'da bir otelde açıklamalarda bulundu.

Omar, Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinde yaptığı ziyaretlere atıfta bulunarak, Hindistan'ın ateşkes ihlalleri sonucu kurşun yaralarını tedavi edenlerle buluşmanın kendisi için inanılmaz bir deneyim olduğunu belirtti.

Bu deneyimin kendisini, insan hakları ve onurunun yanında durmak için bir yükümlülüğün altına soktuğunu vurgulayan Omar, Cammu Keşmir meselesini ABD Kongresi'nde gündeme getirmenin artık daha önemli olduğunu kaydetti.

Omar, 4 günlük Pakistan temaslarında ülkenin liderleriyle bir araya geldi ve Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nı ziyaret etti.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Kaynak: AA

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