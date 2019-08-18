Son Dakika Haberleri: ABD'li vekil Rashida Tlaib'in Batı Şeria'daki büyükannesi: Gelemediğine üzülüyorum
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ABD'li vekil Rashida Tlaib'in Batı Şeria'daki büyükannesi: Gelemediğine üzülüyorum

14 dakika önce

İsrail tarafından ülkeye ve Batı Şeria'ya giriş yasağı getirilen ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib'in büyükannesi Muftia Tlaib, torunun gelememesine üzüldüğünü söyledi. Rashida Tlaib, İsrail'in uyguladığı "baskıcı koşullar" sebebiyle Batı Şeria'ya gitmekten vazgeçtiğini açıklamıştı

ABD'li vekil Rashida Tlaib'in Batı Şeria'daki büyükannesi: Gelemediğine üzülüyorum, System.String[]
İsrail'e girişi önce yasaklanan ardından Batı Şeria ziyaretine onay çıkan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib'in büyükannesi Muftia Tlaib, yıllardır göremediği torununun gelememesine üzüldüğünü söyledi.

Tel Aviv yönetimi, Filistin kökenli Tlaib'in önce İsrail'e girişini yasaklamış, sonrasında "insani yardım amaçlı giriş ve aile ziyaretinde bulunmak üzere" Batı Şeria'ya gidişine onay vermişti.
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Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:59 
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