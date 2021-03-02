ABD'li vekillerden "Muhammed bin Selman'a da yaptırım uygulansın" tasarısı - Son Dakika

ABD'li vekillerden "Muhammed bin Selman'a da yaptırım uygulansın" tasarısı

02.03.2021 06:23
ABD'li vekillerden

ABD Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekil, Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu olduğu gerekçesiyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a da (MBS) yaptırım uygulanmasını öngören bir tasarı sundu.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekil, Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu olduğu gerekçesiyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a da (MBS) yaptırım uygulanmasını öngören bir tasarı sundu.

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Tom Malinowski, James McGovern ve Andy Kim, Meclis Genel Kuruluna "Suudi Arabistan Ağır İnsan Hakları İhlalleri Sorumluluk Yasası" başlıklı bir tasarı sunduklarını açıkladı.

Tasarıda, Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) açıkladığı raporda gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden açık bir şekilde MBS'nin sorumlu olduğunun belirtildiği, dolayısıyla onun da yaptırım listesine alınması gerektiği vurgulandı.

Vekillerin tasarısında, Kaşıkçı cinayetine karıştığı belirtilen ve DNI raporunda adı geçen MBS dahil herkesin aynı yaptırımlara tabi olması gerektiği, bu bağlamda Veliaht Prensin de ABD vizesi almasının engellenmesi gerektiği kaydedildi.

Tasarıda ayrıca, ABD'nin Suudi Arabistan'a sattığı silahların kullanımının ABD yasalarına uygun olup olmadığı konusunda düzenli olarak Kongrenin bilgilendirilmesi gerektiği maddesi de yer aldı.

Tasarının yasalaşması için önünde uzun bir yol olsa da Joe Biden yönetiminin MBS'ye yaptırım uygulamama kararının hemen arkasından Kongrede aksi yönde adımların ortaya çıkmasının önemine dikkat çekiliyor.

Söz konusu tasarının yasalaşabilmesi için önce Temsilciler Meclisinde oylanarak kabul edilmesi, ardından aynı şekilde Senatoda onaylanması ve Başkan Biden'ın imzalaması gerekiyor.

DNI'ın cuma günü açıkladığı ve Kaşıkçı'nın öldürülmesine MBS'nin onay verdiği yönündeki raporu büyük ses getirmiş, ancak Biden yönetimi MBS'ye yönelik herhangi bir yaptırım kararı almamıştı.

Amerikan kamuoyunda ve medyasında MBS'ye yönelik herhangi bir adım atmadığı için tepki toplayan Biden yönetimi, aralarında cinayete karıştıkları belirtilen kişilerin de olduğu toplam 76 Suudi vatandaşına yaptırım getirmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'li vekillerden 'Muhammed bin Selman'a da yaptırım uygulansın' tasarısı - Son Dakika


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