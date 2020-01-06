ABD'li voleybolcu Atkinson, Nilüfer Belediyespor'da - Son Dakika
Son Dakika Spor ABD'li voleybolcu Atkinson, Nilüfer Belediyespor'da - Son Dakika Spor

ABD'li voleybolcu Atkinson, Nilüfer Belediyespor'da

6 saat önce

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore liginde forma giyen ABD'li Sherridan Atkinson'ı transfer etti.

ABD'li voleybolcu Atkinson, Nilüfer Belediyespor'da, System.String[]

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore liginde forma giyen ABD'li Sherridan Atkinson'ı transfer etti.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor kadrosunu güçlendiriyor. Bursa temsilcisinin yeni transferi ABD'li sporcu Sherridan Atkinson oldu. Azeri voleybolcu Katerina Zhidkova ile yollarını ayıran Nilüfer Belediyespor yönetimi Atkinson ile sözleşme imzaladı. 23 yaşında ve 1,96 cm boyunda olan Sherridan Atkinson, pasör çaprazı olarak görev yapıyor. Geçen sezon Galatasaray HDI Sigorta Kadın Takımı'nda forması giyen Atkinson, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında ise Güney Kore liginde Korea Expressway Corporation takımında oynadı.

Sherridan Atkinson, Amerika Birleşik Devletleri'nde kolej sporcularına verilen "Academic

All-Big Ten" ödülünün de sahibi.


Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:46 Kaynak: DHA
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