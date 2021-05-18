ABD'li Yahudi sivil toplum örgütleri İsrail'e karşı Filistinlilere destek için harekete geçti - Son Dakika

NEW ABD'de faaliyet gösteren bazı Yahudi sivil toplum örgütleri, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı imza kampanyası düzenleyerek, Amerikalı Yahudi toplumunu İsrail işgalini durdurmaları için siyasilere baskı yapmaları yönünde teşvik etti.

ABD'de faaliyet gösteren Barış için Yahudilerin Sesi (JVP) ve J Street isimli kuruluşlar, İsrail'in, işgali altındaki Doğu Kudüs ile Gazze'deki saldırılarının durdurulması ve bölgede barışın bir an önce sağlanması için Yahudi kökenli Amerikalıların harekete geçmesi yönünde imza kampanyası başlattı.

Nekbe'nin yıl dönümü ve İsrail güvenlik güçlerinin saldırıları nedeniyle ABD'nin birçok şehrinde günlerdir düzenlenen protestolara bizzat katılarak destek veren Yahudi kuruluşlar, internet sayfaları üzerinden başlattıkları imza kampanyalarıyla, üyelerini yapmaları gerekenler hususunda bilgilendirdi.

"Filistin için hemen harekete geçin"

İnternet adreslerinin ana sayfasında Nekbe protestolarının yapılacağı noktaları gösteren bir ABD haritası paylaşan JVP kuruluşu, haritanın altına; "Filistin için hemen harekete geçin, yakınınızdaki bir eyleme katılın." diye yazdı.

Filistinlilere destek için, üyelerine sanal ortamda neler yapılabileceğini madde madde açıklayan JVP yetkilileri, "sosyal medyada Filistinlilerin sesini yükseltin, tüm paylaşımlarınızda 'ŞeyhCerrahıkurtar' etiketi kullanın" diyerek takipçilerini yönlendirdi.

İnternet sayfasında açılan imza kampanyası ile ilgili, "200 binden fazla kişi, İsrail'in Filistinlileri yasadışı tahliyesine ve evlerinin yıkılmasına son verilmesi talebiyle Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a gönderilecek dilekçeyi imzaladı. JVP Eylem ekibimiz, Kongre üyelerini ABD Dışişleri Bakanlığı üzerinde baskı uygulamaya zorlamak için çalışıyor. 15'i zaten konuştu, ancak 535'i de konuşmalı." şeklinde bilgiler aktarıldı.

ABD'nin İsrail'e her yıl yaptığı 3,8 milyar dolarlık yardım hakkında da, "ABD politikasını, İsrail'in savaş suçlarını finanse etmekten, İsrail'i sorumlu tutmaya kaydırmalıyız." ifadesi yer aldı.

"Başkan Biden'a söyleyin: Şimdi ateşkese ihtiyacımız var"

Amerikan Yahudilerini temsil eden bir diğer kuruluş J Street de kendi sayfasında başlattığı imza kampanyası için Yahudi toplumuna duyarlılık çağrısında bulundu.

Hem Filistin hem İsrail'deki sivillerin korunması için ateşkes çağrısı yapan grubun duyurusunda, "Biden yönetimi ateşkesin sağlanmasına yardımcı olmak için kararlı bir liderlik göstermelidir. Başkan Biden'a söyleyin: Şimdi ateşkese ihtiyacımız var." görüşü paylaşıldı.

Amerikalı Yahudi grubun internet sayfasındaki bilgilendirme bölümünde ise "Sorunların çözülmesi adına diplomasiyi önceliyoruz. Amerika'da olduğu gibi, İsrail ve çevresinde de adalet, eşitlik, barış ve demokrasiyi ilerleten politikaları savunuyoruz." sözlerine yer verildi.