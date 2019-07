ABD'li yatırımcılar Türkiye'deki yatırımlarında ısrarcı

Türkiye'de faaliyet gösteren ABD'li yatırımcılar, Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan ve yatırım ortamından memnun olduklarını ifade ederken, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin her iki taraf için de olumlu olacağını belirtiyor.

Türkiye'de faaliyet gösteren ABD'li yatırımcılar, Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan ve yatırım ortamından memnun olduklarını ifade ederken, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin her iki taraf için de olumlu olacağını belirtiyor.

ABD'li ve Türk yatırımcılar, Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi tarafından İstanbul'da düzenlenen Türk Amerikan İş Geliştirme Konferansı'nda bir araya geldi. Konferansta her iki ülkeden üst düzey firma temsilcileri karşılıklı yatırım fırsatlarını görüştü.

Toplantıda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan ABD'li yatırımcılar, Türkiye'de iş yapmaktan dolayı memnun olduklarını ve ortak çalışılabilecek bir çok alan bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'de faaliyet gösteren dünyanın önde gelen mobil teleskop direkleri ve kuleleri üreticisi WILL-BURT firmasının Orta Doğu ve Afrika Müdürü Howard Beasey, Türkiye ve ABD ilişkilerinin bugünlerde zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Bu bir sır değil. Tabii ki bu toplantının, iş dünyasına odaklanılması ve iki ülke arasında daha fazla iş oluşması bakımından benzersiz bir şekilde zamanlandığını düşünüyorum." dedi.

Yatırım fırsatlarını çeşitlendirmeye çalıştıklarını aktaran Beasey, "ABD'nin Türkiye ile olan ilişkisinde gerçekten stratejik olandan çok daha fazla madde olduğunu düşünüyoruz, bu çok önemli bir konu. Ancak birden fazla sektörde de ilişkilerimizi büyütmek için, birlikte iş yapmak için birçok başka fırsat olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Savunma sanayi ilişkilerimiz ABD-Türkiye ilişkisinin atan kalbiydi"

Eski Amerikan Türk Konseyi (ATC) Başkanı da olan Howard Beasey, konferans vesilesiyle başta yenilenebilir enerji kaynakları, LNG, siber güvenlik ve geri dönüşüm endüstrisinden olmak üzere bir çok alandan şirketlerin bir araya gelmesinin önemine değinerek, şunları söyledi:

"Tıbbi cihaz sektörü, inşaat sektörü, savunma sanayisinde hala fırsatlar var. Bugünlerde iki ülke arasındaki haberlerde savunma alanı hakkında olumsuz çok şey duyuyoruz, Ancak, uzun yıllar boyunca, savunma sanayi ilişkilerimiz ABD-Türkiye ilişkisinin atan kalbiydi. Bu yüzden hala orada birçok fırsat var. Misafirperverlik de gerçekten canlı olan bir diğer etmen, daha fazla çalışabileceğimiz birçok alan var."

"Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok mutluyuz"

Howard Beasey, Türkiye'deki yatırım iklimine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Beasey, şunları kaydetti:

"Biz pazarda birkaç yıldır satış yapıyoruz. Sadece geçen yılın sonunda, Türk varlığımızı kurduğumuzu söylemeliyim. ve biz muhtemelen Ankara civarında bir üretim tesisini bir araya getirme sürecindeyiz. Bu nedenle, Türkiye'nin bizim için gerçekten iyi bir yatırım ortamı olduğunu görüyoruz. Sadece iyi mühendislik maliyetleri, iyi işçilik standartları değil, işçilik maliyeti de çok rekabetçi. Türk hükümeti, şirketlerin burada kendilerini kurmaya teşvik eden bir dizi program da uyguladı. Ancak Türkiye'nin en büyük gücü her zaman dünyadaki jeopolitik konumu olmuştur. ve görüyoruz ki bu pazarın gerçekten cazip özelliklerinden biri Afrika, Orta Doğu, Orta Asya pazarlarına, Avrupa pazarlarına kolaylıkla ulaşılabilmesi. İşte bu yüzden buradayız."

"Sıkıntılı zamanları geride bırakmanın arifesindeyiz"

Anderson Economic Group Üst Yöneticisi Patrick Anderson ise Anderson Economic Group şirketinin 2012 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösterdiğini ifade ederek, 2008 yılında ekonomistlerin bir araya geldiği bir konferans düzenlediklerini ve 2012 yılında buraya firmanın faaliyetlerini taşıdıklarını söyledi.

Anderson, ABD'ye ihracat yapan Türk şirketlerine ve Türkiye'ye ihracat yapan ABD'li şirketlere destek sağladıklarını aktararak, onların strateji geliştirmelerine ve pazara, sektöre girmelerine yardımcı olduklarını dile getirdi.

Son birkaç yılın iki ülke açısından çok sıkıntılı geçtiğini belirten Anderson, "Son birkaç yıldır, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik gelişmelerden Türkiye'dekilerin de sıkıntı çektiğini söylemeye gerek yok. Aynı zamanda, iş ve ticaret yapma yetenek ve kapasitemizi de etkiledi. Umuyorum ki bu sıkıntılı zamanlardan uzaklaşmanın ve bunları geride bırakmanın arifesindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Anderson, Türkiye'nin yatırım çekme konusunda çok istekli olduğuna, Ticaret Bakanlığı'nın ve diğer organizasyonların burada daha fazla yatırım görmek için çok çaba gösterdiğine değinerek, "Türkiye'de genel yatırım ikliminin iş yapma maliyeti bakımından oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Siyasi ve askeri durumlardan kaynaklı sıkıntılar ve para biriminin stabil bir düzene oturmaması son yıllarda yaşanan önemli etkenlerdendi. Amerikalılar için Türkiye uzakta görünüyor. Avrupalılar da Türkiye'yi kendinden uzakta görüyor. Bunlar aslında üstesinden gelinmesi gereken problemler. Benim şirketim buraya yakından ilgi duyuyor. Buraya yatırımlarımı sürdürmeye devam edeceğim. Türkiye gelişim için pozitif bir ülke." diye konuştu.

"ABD ve Türkiye arasındaki gerilimler gereksiz"

Anderson, Türkiye'nin iş hayatı alanında yetişmiş, yetenekli insanlara sahip olduğunu ve ABD'li iş adamları olarak, ABD'ye gelen Türklerden faydalandıklarını belirterek, "Aynı şekilde Türkiye'ye gelen ABD'lilerden de faydalandık. Türkiye, coğrafya bakımından güçlü bir pozisyona sahip. Bu topraklar 2 bin yıldır ticari bakımdan tarihi bir merkezdi. Neden, bir bin sene daha bunu yine yapmasın?" dedi.

Patrick Anderson, Suriye sivil savaşı, bölgedeki siyasi kargaşa, ABD ve Türkiye arasındaki gerilimlerin çok gereksiz olduğunu dile getirdi.

Bunların Türkiye'deki yatırım ortamını olumsuz etkilediğine dikkati çeken Anderson, "Herkesin bildiği üzere bunların çoğu iş adamlarının kontrolü dışında. Amerikan- Türk İş Geliştirme Konseyi'nin düzenlediği bu toplantıya katılmaktan, Türkiye Cumhuriyeti Eski Başbakanı Binali Yıldırım'ı ve ABD Eski İçişleri Bakanı Ryan Zinke'yi burada görmekten mutluyum. Bugün burada siyasi liderlerin olması, iki ülke arasındaki ticari anlaşmaların ve yatırım ortamının oluşması açısından olumlu bir hava oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Türk insanlarının kendisine karşı hep sıcak davrandığını vurgulayan Anderson, sözlerini şöyle tamamladı:

"Genel olarak Türkler çok misafirperver. 20 ay sonra tekrar İstanbul'dayım ve kendimi iyi hissediyorum. Bence bunlar çok önemli şeyler. Türkler bunu küçümsememeli. Bir turist olarak ve ziyaretçi olarak buraya geliyorum. Sadece biraz Türkçe konuşuyorum. Buna rağmen bu ülkeden ve insanlarında keyif alıyorum."

ABD'li iş adamları olası yaptırım kararına karşı

Anderson, son zamanlarda gündemde olan ABD'nin Türkiye'ye yönelik olası yaptırım kararlarına da değinerek, "Bu noktaya nasıl geldik anlamıyorum. Eğer biz bu patriotları satmadıysak neden Türkiye bunu başka bir yerden temin edemesin ki. Umut ediyorum ki, bu sorun yakında bitecektir. Bu sorun iş insanları olarak bizim kontrolümüz dışında." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile NATO ittifakı olunmasının çok önemli olduğuna dikkati çeken Anderson, "Uzun süren ilişiklerimiz bu sorunların üstesinden gelmemize yardımcı olacak. Eğer her iki ülkeden biri diğerine karşı cezalandırıcı şekilde davranırsa bu durum iki ülkeyi de etkiler. Bu biz iş adamlarının ve yatırımcıların asla istemeyeceği bir durum. Bu konuya çok iyimser bakıyorum. Ortak ikili ilişkilerin, ikili askeri ittifakların ve ticaretin artması için konuya iyimser yaklaşıyorum. Bu sayede askeri donanımlardan kaynaklanan problemlerin üstesinden daha rahat geleceğiz." şeklinde konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Trump'ın çocuk istismarıyla suçlanan arkadaşı Epstein cezaevinde baygın bulundu

G-20 zirvesiyle ilgili gündemi sarsacak iddia: Erdoğan, Trump'ı hem övdü hem de tehdit etti

Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davut, CHP ve İYİ Parti'yi suçladı

Ürün İhtisas Borsası faaliyete giriyor! Artık kimse fiyatlarla oynayamayacak