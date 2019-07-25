ABD'li yatırımcılar Türkiye'deki yatırımlarında ısrarcı
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Türkiye'de faaliyet gösteren ABD'li yatırımcılar, Türkiye'nin yatırım ortamından memnun olduklarını ifade ederken, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin her iki taraf için de olumlu olacağını belirtiyor.
Türkiye
'de faaliyet gösteren ABD'li yatırımcılar, Türkiye'nin yatırım ortamından memnun olduklarını ifade ederken, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin her iki taraf için de olumlu olacağını belirtiyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:42
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