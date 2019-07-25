Son Dakika Haberleri: ABD'li yatırımcılar Türkiye'deki yatırımlarında ısrarcı
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ABD'li yatırımcılar Türkiye'deki yatırımlarında ısrarcı

3 dakika önce

Türkiye'de faaliyet gösteren ABD'li yatırımcılar, Türkiye'nin yatırım ortamından memnun olduklarını ifade ederken, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin her iki taraf için de olumlu olacağını belirtiyor.

ABD'li yatırımcılar Türkiye'deki yatırımlarında ısrarcı, System.String[]
Türkiye'de faaliyet gösteren ABD'li yatırımcılar, Türkiye'nin yatırım ortamından memnun olduklarını ifade ederken, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin her iki taraf için de olumlu olacağını belirtiyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:42 
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