ABD'li yetkili Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişinin büyük ölçüde durduğunu öne sürdü - Son Dakika
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ABD'li yetkili Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişinin büyük ölçüde durduğunu öne sürdü

21.03.2022 22:30
ABD'li yetkili Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişinin büyük ölçüde durduğunu öne sürdü

ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi, Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişinin tüm hatlarda büyük ölçüde durduğunu öne sürdü.

ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi, Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişinin tüm hatlarda büyük ölçüde durduğunu öne sürdü.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 26'ncı gününe girerken, ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi, Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişinin tüm hatlarda büyük ölçüde durduğunu öne sürdü. Yetkili, Rus birliklerinin geçtiğimiz haftadan bu yana başkent Kiev'e doğru hareketinin azaldığını aktardı.

Rusya bin 100'den fazla füze fırlattı

Yetkili, Rus ordusunun Ukrayna'ya bin 100'den fazla füze fırlattığını, ancak Rusya'nın bazı "envanter sorunları" ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Yetkili, bazı füzelerin fırlatılamadığını ve bazılarının patlamadığını aktardı.

Hipersonik füze kullanımı teyit edilemedi

ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'da hipersonik füze kullandığı iddiasını teyit edemediğini aktaran yetkili, Rusya'nın söz konusu füzeyi neden kullanma gereği duyduğunun net olarak anlaşılamadığını ifade ederek, Rus ordusunun envanterindeki hassas güdümlü füzelerin azalmış olabileceğini veya bir mesaj göndermek istemiş olabileceklerini belirtti. - WASHINGTON

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Rusya, Füze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ABD'li yetkili Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişinin büyük ölçüde durduğunu öne sürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'li yetkili Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişinin büyük ölçüde durduğunu öne sürdü - Son Dakika
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