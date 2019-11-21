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ABD'li yetkili: Türkiye, Washington ile ilişkileri düzeltmek istiyorsa, S-400'lerden kurtulmalı
6 saat önce
'Türkiye, Washington ile ilişkileri düzeltmek istiyorsa, S-400'lerden kurtulmalı'
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:49
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