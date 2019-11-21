Son Dakika Haberleri: ABD'li yetkili: Türkiye, Washington ile ilişkileri düzeltmek istiyorsa, S-400'lerden kurtulmalı
Son Dakika Dünya ABD'li yetkili: Türkiye, Washington ile ilişkileri düzeltmek istiyorsa, S-400'lerden kurtulmalı - Son Dakika Dünya

ABD'li yetkili: Türkiye, Washington ile ilişkileri düzeltmek istiyorsa, S-400'lerden kurtulmalı

6 saat önce

'Türkiye, Washington ile ilişkileri düzeltmek istiyorsa, S-400'lerden kurtulmalı'

ABD'li yetkili: Türkiye, Washington ile ilişkileri düzeltmek istiyorsa, S-400'lerden kurtulmalı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, " Türkiye, Washington ile ilişkileri düzeltmek istiyorsa, S-400'lerden kurtulması gerekir" dedi.


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Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Türkiye, S 400, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:49 
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ABD: Türkiye S-400'lerden kurtulmalı, yaptırımlar hala masada
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