Son Dakika Haberleri: ABD'li yetkili: Türkiye'ye yapılan Patriot teklifi S-400'lerin teslimiyle geri çekildi
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ABD'li yetkili: Türkiye'ye yapılan Patriot teklifi S-400'lerin teslimiyle geri çekildi

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini teslim alması sonrası bu silahların muadili ABD yapımı Patriot'ların satışını resmi olarak geri çektiği belirtildi.

ABD'li yetkili: Türkiye'ye yapılan Patriot teklifi S-400'lerin teslimiyle geri çekildi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini teslim alması sonrası bu silahların muadili Patriot'ların satışını resmi olarak geri çektiği belirtildi.


ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Ankara yönetimine 'S-400lerin alınması durumunda Patriot silahlarıyla ilgili tekliflerini geri çekeceklerini bildirdiklerini, bu silahların Türkiye'ye teslimi sonrası tekliflerinin süresinin dolduğunu' ifade etti. ABD'li yetkili bu teklifi Ankara'ya defalarca dile getirdiklerini sözlerine ekledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, S 400, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:45 
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