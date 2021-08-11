ABD'li yetkiliden iddia: "Taliban Kabil'i 90 gün içinde ele geçirebilir" - Son Dakika

Adı açıklanmayan bir ABD savunma yetkilisi, bir ABD istihbarat analizinden alıntı yaparak Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i 30 gün içinde kuşatabileceğini ve potansiyel olarak 90 gün içinde ise ele geçirebileceğini duyurdu.

ABD güçlerinin Mayıs ayında çekilmeye başladığı Afganistan'da saldırılarını arttıran Taliban, son 6 gün içinde 9 vilayet merkezini ele geçirmişti. Konuya ilişkin son gelişmelerin ardından bir ABD'li savunma yetkilisinden, Kabil'e ilişkin iddia şaşırttı. Adı açıklanmayan ABD'li savunma yetkilisi yaptığı açıklamada, yeni bir ABD istihbarat analizinden alıntı yaparak Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i 30 gün içinde kuşatabileceğini ve potansiyel olarak 90 gün içinde ise ele geçirebileceğini ifade etti. Yeni analizin, Taliban'ın Afganistan çevresinde elde ettiği hızlı genişlemeyi takip ettiğini belirten ABD'li yetkili, "Fakat bu, önceden belirlenmiş bir sonuç değil" ifadelerini kullandı. Ayrıca yetkili, Afgan güvenlik güçlerinin Taliban'a karşı daha fazla direniş göstererek, bu ivmeyi tersine çevirebileceğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Taliban güçleri son olarak Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin merkezi Pul-i Humri ve Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad'ı ele geçirmişti. Düzenlediği saldırılarla kontrol alanını genişletmeye devam eden Taliban'ın 6 günde ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 9'a yükselmişti. Ayrıca Avrupa Birliği (AB) tarafından dün yapılan açıklamada ise, Taliban güçlerinin Afganistan'ın yüzde 65'ini kontrol ettiği ve 11 vilayet başkentini ele geçirdiği veya almakla tehdit ettiği belirtilmişti. Taliban güçlerinin hızlı ilerleyişi karşısında hazırlanan ABD istihbarat analizleri, geçtiğimiz aya kadar Afgan hükümetinin 6 ay gibi kısa bir sürede düşebileceği konusunda uyarılarda bulunuyordu.

ABD Başkanı Joe Biden 14 Nisan'da yaptığı açıklamada, Afganistan'daki ABD askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren geri çekilmeye başlayacağını ve sürecin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. Biden daha sonra yaptığı açıklamada ise 11 Eylül tarihini öne çekerek çekilmenin 31 Ağustos'ta tamamlanacağını açıklamıştı. - WASHINGTON