ABD'li yetkililer El Kaide'nin iki numarasının İran'da öldürüldüğünü iddia etti - Son Dakika

ABD'li yetkililer El Kaide'nin iki numarasının İran'da öldürüldüğünü iddia etti

14.11.2020 11:49
ABD'li yetkililer El Kaide'nin iki numarasının İran'da öldürüldüğünü iddia etti, System.String[]

ABD'li yetkililer, terör örgütü El Kaide'nin iki numaralı isminin İran'da ABD adına hareket eden İsrail ajanları tarafından düzenlenen suikast sonucu öldürüldüğünü iddia etti.

ABD'li yetkililer, terör örgütü El Kaide'nin iki numaralı isminin İran'da ABD adına hareket eden İsrail ajanları tarafından düzenlenen suikast sonucu öldürüldüğünü iddia etti.

The New York Times gazetesi, adı açıklanmayan istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde, 1998'de Afrika'daki iki ABD büyükelçiliğinin bombalandığı saldırıları organize etmekle suçlanan Mısırlı Ebu Muhammed el-Masri kod adlı Abdullah Ahmed Abdullah'ın 7 Ağustos'ta motosikletli iki İsrail ajanı tarafından Tahran'da vurularak öldürüldüğünü öne sürdü.

Suikast sonucunda Masri'nin kızı Meryem'in de hayatını kaybettiği belirtildi. Meryem'in El Kaide'nin kurucularından Usame Bin Ladin'in 2019'da öldürülen oğlu Hamza ile evli olduğu da kaydedildi.

El Kaide'nin kurucularından mevcut lider Eymen el- Zevahiri'nin muhtemel halefi olarak görülen Masri, 1998 yılında ABD'nin Kenya ve Tanzanya'daki büyükelçiliklerine yönelik saldırıları organize etmekle suçlanıyordu. ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Masri'nin başına 10 milyon dolar ödül koymuştu.

Tahran iddiaları reddetti

ABD medyasında yer alan iddialara ilişkin açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran'da El Kaide üyelerinin bulunmadığını söyledi.

Hatibzade, iddiaları "ABD ve İsrail tarafından sürdürülen psikolojik savaşın bir parçası" ve "Hollywood senaryosu" olarak niteledi.

İran medyasında baba ve kızın öldürüldüğüne dair haberler

İran söz konusu iddiaları reddetse de devlet televizyonu, 8 Ağustos'ta emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Lübnan vatandaşı baba ve kızın başkent Tahran'da motosikletli bir saldırganın açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Haberde, hayatını kaybeden baba ve kızın ismi Ahmed Davud ile Meryem Davud olarak açıklanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, El Kaide, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'li yetkililer El Kaide'nin iki numarasının İran'da öldürüldüğünü iddia etti - Son Dakika


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