Son Dakika Haberleri: ABD'li yetkililer: Erdoğan S-400'leri darbe girişimi sonrası kendi uçaklarına güvenmediği için aldı
Son Dakika Dünya Haber

ABD'li yetkililer: Erdoğan S-400'leri darbe girişimi sonrası kendi uçaklarına güvenmediği için aldı

26 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) bazı yetkililer, Başkan Donald Trump'ın Türkiye'yi Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almamaya ikna edememesinde 15 Temmuz darbe girişiminin etkisi olabileceğini söyledi.

ABD'li yetkililer: Erdoğan S-400'leri darbe girişimi sonrası kendi uçaklarına güvenmediği için aldı, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) bazı yetkililer, Başkan Donald Trump'ın Türkiye'yi Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almamaya ikna edememesinde 15 Temmuz darbe girişiminin etkisi olabileceğini söyledi.

Reuters haber ajansının özel haberine göre S-400'lerin satın alınmasında ABD - Türkiye ilişkilerinin kötüleşmesi ve Rusya'nın Ankara üzerinde etkisini artırmasının rol oynadığını kabul eden ABD'li kaynaklar, Trump yönetimi içerisinde bir başka senaryonun da temelini attığını açıkladı.
Euronews.com'da Görüntüle
Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Motoru arızalanan küçük uçak suya acil iniş yaptı ABD'nin kararından sonra Rusya'dan kritik hamle: Türkiye isterse SU-35 sevkiyatı yapmaya hazırız Khabib'den Floyd Mayweather için şok iddia: Maç yapmak için yalvarıyor. Parası tükendi herhalde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 15:19:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'li yetkililer: Erdoğan S-400'leri darbe girişimi sonrası kendi uçaklarına güvenmediği için aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]