ABD'li yetkililer: Erdoğan S-400'leri darbe girişimi sonrası kendi uçaklarına güvenmediği için aldı
26 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) bazı yetkililer, Başkan Donald Trump'ın Türkiye'yi Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almamaya ikna edememesinde 15 Temmuz darbe girişiminin etkisi olabileceğini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) bazı yetkililer, Başkan Donald Trump'ın Türkiye'yi Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almamaya ikna edememesinde 15 Temmuz darbe girişiminin etkisi olabileceğini söyledi.
Reuters haber ajansının özel haberine göre S-400'lerin satın alınmasında ABD - Türkiye ilişkilerinin kötüleşmesi ve Rusya'nın Ankara üzerinde etkisini artırmasının rol oynadığını kabul eden ABD'li kaynaklar, Trump yönetimi içerisinde bir başka senaryonun da temelini attığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:52
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