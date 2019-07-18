ABD'li yetkililer: Erdoğan S-400'leri darbe girişimi sonrası kendi uçaklarına güvenmediği için aldı

Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) bazı yetkililer, Başkan Donald Trump'ın Türkiye'yi Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almamaya ikna edememesinde 15 Temmuz darbe girişiminin etkisi olabileceğini söyledi.Reuters haber ajansının özel haberine göre S-400'lerin satın alınmasında ABD - Türkiye ilişkilerinin kötüleşmesi ve Rusya'nın Ankara üzerinde etkisini artırmasının rol oynadığını kabul eden ABD'li kaynaklar, Trump yönetimi içerisinde bir başka senaryonun da temelini attığını açıkladı.