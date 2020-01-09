ABD'li yetkililer Ukrayna uçağının İran tarafından düşürüldüğüne inanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'li yetkililer Ukrayna uçağının İran tarafından düşürüldüğüne inanıyor - Son Dakika

ABD'li yetkililer Ukrayna uçağının İran tarafından düşürüldüğüne inanıyor

6 saat önce

ABD'li yetkililer, Tahran'da düşen Ukrayna Hava Yolları'a ait uçağın kazara İran tarafından düşürülmüş olabileceğine inanıyor.

ABD'li yetkililer Ukrayna uçağının İran tarafından düşürüldüğüne inanıyor, System.String[]

ABD'li yetkililer, Tahran'da düşen Ukrayna Hava Yolları'a ait uçağın kazara İran tarafından düşürülmüş olabileceğine inanıyor.

Amerikan medyasına konuşan birçok Amerikalı yetkili, ABD istihbaratının, salı gecesi Tahran- Kiev seferini yapan Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran tarafından fırlatılan füzelerden biriyle düşürülmüş olduğunu değerlendirdiğini öne sürdü.

Amerikalı yetkililerden biri, ABD uydularının uçağın kalkışından çok kısa süre önce İran'dan iki füzenin fırlatıldığını tespit ettiğini iddia ederken, iki ABD'li yetkili ise Washington'un söz konusu uçağın kazayla düşürüldüğüne inandığını ifade etti.

İran, Kanada, Afganistan, İngiltere, Almanya ve Ukrayna vatandaşlarının bulunduğu uçaktaki 167 yolcu ve 9 mürettebattan kurtulan olmadı.

ABD ile Kanada arasında uçak görüşmesi

Bazı ABD'li yetkililer, Amerikan istihbaratının değerlendirmesinin Kanada ile paylaşıldığını ifade etti.

Sabah ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile telefonda görüştü.

Esper, Kanadalı mevkidaşı ile Orta Doğu'daki güvenlik durumunu el aldıklarını kaydetti.

Pentagon söz konusu uçağın düşmesi ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun bugün (TSİ 22.00) düşen Ukrayna uçağına ilişkin basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

-Trump da şüpheli yaklaştı

ABD Başkanı Donald Trump da düzenlediği basın toplantısında, sorulan bir soru üzerine uçağın teknik bir arıza ile düşmüş olabileceğinden şüphe ettiğini ifade etti.

Trump, uçağın İran'ın hatası ile düşmüş olabileceğini öne sürdü.

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD üslerine yapılan saldırıların ardından Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar
New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum Genç kızın ölümün ardındaki şüphe, özel ekipleri harekete geçirdi

Son Dakika Haberleri
04:14 Temsilciler Meclisinden Trump'ın İran'a yönelik yetkilerini kısıtlayan tasarıya onay - Son Dakika
03:28 Trump, Ohio'da düzenlenecek olan seçim kampanyası mitingine katılmak için Beyaz Saray'dan ayrıldı -... - Son Dakika
03:19 Hatalı park nedeniyle itfaiye yangına müdahale etmekte zorlandı - Son Dakika
03:17 Hatalı park nedeniyle itfaiye yangına müdahale etmekte zorlandı - Son Dakika
03:12 DHA İSTANBUL -HATALI PARK NEDENİYLE  İTFAİYE YANGINA MÜDAHALE ETMEKTE ZORLANDI - Son Dakika
00:32 Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum - Son Dakika
00:28 New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 04:20:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'li yetkililer Ukrayna uçağının İran tarafından düşürüldüğüne inanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]