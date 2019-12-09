ABD'li yöneticilerin Afganistan savaşı ile gerçekleri nasıl çarpıttıkları ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) üst düzey yetkililerin, Afganistan'aki savaş hakkındaki gerçekleri gizledikleri, farklı bir tablo çizerek ülkedeki 18 yıllık savaşın artık kazanılamayacağı gerçeğini çarpıttıkları ortaya çıktı.



Vietnam Savaşı'nın da başarısız olduğuna ilişkin gizli belgeleri yayımlayan ilk medya kuruluşlarından olan Washington Post, bu sefer de ABD'nin 2002'den bu yana işgal ettiği Afganistan'a ilişkin gizli belgeleri ele geçirdi.