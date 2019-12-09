Son Dakika Haberleri: ABD'li yöneticilerin Afganistan savaşı ile gerçekleri nasıl çarpıttıkları ortaya çıktı
Son Dakika Dünya ABD'li yöneticilerin Afganistan savaşı ile gerçekleri nasıl çarpıttıkları ortaya çıktı - Son Dakika Dünya

ABD'li yöneticilerin Afganistan savaşı ile gerçekleri nasıl çarpıttıkları ortaya çıktı

6 saat önce

Vietnam Savaşı'nın da başarısız olduğuna ilişkin gizli belgeleri yayımlayan ilk medya kuruluşlarından olan Washington Post, bu sefer de ABD'nin 2002'den bu yana işgal ettiği Afganistan'a ilişkin gizli belgeleri ele geçirdi.

ABD'li yöneticilerin Afganistan savaşı ile gerçekleri nasıl çarpıttıkları ortaya çıktı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) üst düzey yetkililerin, Afganistan'aki savaş hakkındaki gerçekleri gizledikleri, farklı bir tablo çizerek ülkedeki 18 yıllık savaşın artık kazanılamayacağı gerçeğini çarpıttıkları ortaya çıktı.


Vietnam Savaşı'nın da başarısız olduğuna ilişkin gizli belgeleri yayımlayan ilk medya kuruluşlarından olan Washington Post, bu sefer de ABD'nin 2002'den bu yana işgal ettiği Afganistan'a ilişkin gizli belgeleri ele geçirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Vietnam, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:29 
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