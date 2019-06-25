Son Dakika Haberleri: ABD'li zenginlerden "varlık vergisi" çağrısı
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ABD'li zenginlerden "varlık vergisi" çağrısı

11 dakika önce

Aralarında ünlü yatırımcı George Soros ve Facebook'un kurucularından Chris Hughes gibi dünyaca ünlü zenginlerin bulunduğu 18 iş insanı, ABD'de başkanlık yarışındaki adaylara hitaben "varlık vergisi" çağrısı yapan mektup yazdı.

ABD'li zenginlerden
Aralarında ünlü yatırımcı George Soros ve Facebook'un kurucularından Chris Hughes gibi dünyaca ünlü zenginlerin bulunduğu 18 iş insanı, ABD'de başkanlık yarışındaki adaylara hitaben "varlık vergisi" çağrısı yapan mektup yazdı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:53 
George Soros, Facebook, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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