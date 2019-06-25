ABD'li zenginlerden "varlık vergisi" çağrısı
11 dakika önce
Aralarında ünlü yatırımcı George Soros ve Facebook'un kurucularından Chris Hughes gibi dünyaca ünlü zenginlerin bulunduğu 18 iş insanı, ABD'de başkanlık yarışındaki adaylara hitaben "varlık vergisi" çağrısı yapan mektup yazdı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:53
Aralarında ünlü yatırımcı George Soros
ve Facebook
'un kurucularından Chris Hughes gibi dünyaca ünlü zenginlerin bulunduğu 18 iş insanı, ABD'de başkanlık yarışındaki adaylara hitaben "varlık vergisi" çağrısı yapan mektup yazdı.
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