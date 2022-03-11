ABD Libya Büyükelçisi, Libyalı taraflarla ülkedeki siyasi krizi görüştü - Son Dakika
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ABD Libya Büyükelçisi, Libyalı taraflarla ülkedeki siyasi krizi görüştü

11.03.2022 03:59
ABD Libya Büyükelçisi, Libyalı taraflarla ülkedeki siyasi krizi görüştü

ABD'nin Libya Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Richard B. Norland, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Fethi Başağa'yı Libya'daki siyasi gerilimi müzakere yolu ile çözmeye yönelik tavırlarından dolayı takdir etti.

ABD'nin Libya Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Richard B. Norland, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Fethi Başağa'yı Libya'daki siyasi gerilimi müzakere yolu ile çözmeye yönelik tavırlarından dolayı takdir etti.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trablus Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Norland, Dibeybe ve Başağa ile telefon görüşmeleri yaptı.

Ülkedeki tüm taraflarla istişarelerin bir parçası olarak Dibeybe ve Başağa ile görüştüğünü belirten Norland, her ikisini de ülkedeki gerilimi düşürme ve mevcut siyasi anlaşmazlığı müzakere yoluyla çözme konusundaki isteklerinden ötürü takdir ettiğini söyledi.

Norland, Libya'nın birlik ve istikrarının ancak diyalog yolu ile sürdürülebileceğini ifade etti.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. Meclis 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söyledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Libya Büyükelçisi, Libyalı taraflarla ülkedeki siyasi krizi görüştü - Son Dakika


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