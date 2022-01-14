ABD, Libya'da özgür ve kapsayıcı seçimlerin yapılmasını destekliyor - Son Dakika

ABD, Siyasi Diyalog Forumu'nun yol haritasında öngörüldüğü gibi Libya'da özgür, adil ve kapsayıcı seçimlerin yapılmasını güçlü bir şekilde desteklediğini duyurdu.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard Norland, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Yardımcısı Lafi ile seçim sürecinin sonraki adımlarını ele alan Norland, atılacak adımların Libya liderlerine bağlı olduğunu kaydetti.

Norland, ülkesinin Siyasi Diyalog Forumu'nun yol haritasında belirtilen zaman çerçevesinde Libya'da özgür, adil ve kapsayıcı seçimlere yol açabilecek bir yolun izlenmesini güçlü bir şekilde desteklediğini söyledi.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimlerin daha önce planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamadığını bildiren Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesini önermişti.