ABD, Libya'da seçimlerin tarihinde uzlaşma sağlanmasından memnun - Son Dakika

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, Libya'daki krizi bitirme çabaları kapsamında seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılması konusunda sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "Seçimler, Libyalıların, ülkenin yöneticilerini seçme konusunda haklarını kullanmalarını sağlayacak." ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'na katılanların, seçimlerden önce yönetimin ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin nasıl iyileştirileceği konusunda fikir birliğine varmak için sarf ettiği çabalardan övgüyle söz edilen açıklamada, ABD yönetiminin, sorumluluk taşıyarak barışçıl bir diyalog için bir araya gelen Libyalı tarafların yanında durduğu, yabancı müdahaleyi reddettiği, demokratik süreç yoluyla daha parlak bir gelecek inşa etme taraftarı olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Libya iç diyaloğuna verdiği destek dolayısıyla BM yetkilileri tebrik edildi.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, Tunus'un başkentinde BM tarafından seçilen 75 Libyalının katıldığı Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda yürütülen görüşmelere ilişkin 13 Kasım'da yaptığı açıklamada Forumda ülkedeki seçimlerin 24 Aralık 2021'de gerçekleştirilmesi konusunda uzlaşma sağlandığını söylemişti.