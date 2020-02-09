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ABD: Libya'da taraflar büyük askeri operasyonlara hazırlanıyor
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri, Libya’da tarafların geniş çaplı askeri operasyonlara hazırlandığı uyarısında bulundu. Libya'da son durum ne?
Amerika Birleşik Devletleri Libya'da tarafların geniş çaplı askeri operasyonlara hazırlandığı uyarısında bulundu.
ABD Trablus Büyükelçiliği'nin yaptığı yazılı açıklamada, Libya'daki tarafların yakın zamanda büyük çapta askeri adımlar atmaya hazırlandığına ilişkin güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilerin endişeyle karşılandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:29
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