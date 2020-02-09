ABD: Libya'da taraflar büyük askeri operasyonlara hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD: Libya'da taraflar büyük askeri operasyonlara hazırlanıyor - Son Dakika Dünya

ABD: Libya'da taraflar büyük askeri operasyonlara hazırlanıyor

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri, Libya’da tarafların geniş çaplı askeri operasyonlara hazırlandığı uyarısında bulundu. Libya'da son durum ne?

ABD: Libya'da taraflar büyük askeri operasyonlara hazırlanıyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Libya'da tarafların geniş çaplı askeri operasyonlara hazırlandığı uyarısında bulundu.


ABD Trablus Büyükelçiliği'nin yaptığı yazılı açıklamada, Libya'daki tarafların yakın zamanda büyük çapta askeri adımlar atmaya hazırlandığına ilişkin güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilerin endişeyle karşılandığı belirtildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:29 
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