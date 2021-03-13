ABD, Libya'da yeni hükümetin kurulmasını tebrik etti - Son Dakika

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Abdulhamid Dibeybe başbakanlığında yeni hükümetin kurulmasından dolayı Libya halkına tebriklerini iletti.

Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Joe Biden adına, Libya'da 24 Aralık 2021'de ulusal seçimlerin yapılmasına rehberlik edecek Ulusal Birlik Hükümetinin kurulmasından dolayı Libya halkını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Jake Sullivan, tüm Libyalıların demokratik bir süreç ile liderlerini seçmeyi, yabancı ülkelerin müdahalesi ve şiddetinden uzak egemenliklerini yeniden kurmayı, yıllar süren iç çatışma ve siyasi ayaklanmayla ağrılı geçen sürecin ardından daha aydınlık bir geleceği garantilemeyi hak ettiklerini vurguladı.

Sullivan, "ABD, seçim taahhüdü veren herkesin yanında durmaktadır. Birleşmiş Milletlerin arabuluculuk çabalarına destek vermek adına, uluslararası ortaklarımızla, Libyalıların oluşturduğu seçim yol haritasını baltalamak isteyen taraflardan hesap sorulması konusunda teşvikçi olacağız." mesajını verdi.

Ülkede askeri gerginliğin tırmandırılması fikrinin başarısız olduğunun altını çizen Sullivan, şunları kaydetti:

"Masum Libya halkına zarar veren paralı asker ve silah gönderen gönderen yabancı ülkeler için geri çekilmenin ve Libya'da barışçıl siyasi geçiş çağrılarına katılmanın zamanı geldi de geçiyor bile. Şimdi Libyalılar için, silahı bırakma, farklılıkları barışçıl bir şekilde çözme, hukuk ve nizam çağına geçme, tarihlerinde kendileri için daha istikrarlı ve refahlı bir bölüm yazma şansı var."