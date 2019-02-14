Son Dakika Haberleri: ABD Libya'daki El Kaide Hedeflerini Vurdu

ABD Libya'daki El Kaide Hedeflerini Vurdu

1 saat önce

ABD savaş uçakları, Libya'nın güneyindeki El Kaide mevzilerine hava saldırısı düzenledi.

ABD Libya'daki El Kaide Hedeflerini Vurdu, System.String[]
ABD savaş uçakları, Libya'nın güneyindeki El Kaide mevzilerine hava saldırısı düzenledi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Sözcüsü Muhammed Es-Sallak yaptığı açıklamada, ABD savaş uçaklarının Libya'nın Ubari kentinde bulunan El Kaide hedeflerini vurduğunu ifade etti. Sallak, "Ubari kentinde düzenlenen hava saldırıları Libya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında terörizmle mücadelede stratejik ilişkiler çerçevesinde gerçekleştirildi" dedi. Operasyonun UMH Başkanlık Konseyi ve ABD Hükümeti'nin ortak çalışmaları kapsamında düzenlendiğini ifade eden Sallak, "Bu ortak çalışma ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Sayala arasında geçen hafta düzenlenen DEAŞ'a karşı toplantıda ele alındı" dedi.

ABD zaman zaman Libya, Somali ve Yemen gibi ülkelerdeki DEAŞ ve El Kaide mevzilerine saldırı düzenliyor. - TRABLUS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:23 Kaynak: İHA

Libya, Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa
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