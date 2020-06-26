ABD, Libya'daki petrol üretimine Rus "Wagner" müdahalesinden endişeli - Son Dakika

ABD, Libya'daki petrol üretimine Rus "Wagner" müdahalesinden endişeli

ABD'nin Libya Büyükelçiliği, yabancı paralı savaşçıların Libya'da petrol üretimini sekteye uğratmalarından endişe duyduklarını belirterek, ülkede petrol üretiminin devam etmesi gerektiğini açıkladı.

ABD'nin Libya Büyükelçiliği, yabancı paralı savaşçıların Libya'da petrol üretimini sekteye uğratmalarından endişe duyduklarını belirterek, ülkede petrol üretiminin devam etmesi gerektiğini açıkladı.

Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var

Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesabından, bugün ülkenin güneybatısındaki Şerara Petrol Sahası'na Rus paralı askerlerinin girerek üretimi durdurmasıyla ilgili, "Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun (NOC) tüm Libyalılar adına hayati işini devam ettirmesine izin verilmelidir." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, " Büyükelçilik, Libya'nın enerji sektörünü sekteye uğratmak ve petrol üretiminin devamlılığını engellemek için yapılan, daha önce görülmemiş yabancı destekli saldırılar üzerine, ABD'nin Libya Ulusal Petrol Kurumuna tam desteğini yinelemektedir." ifadelerine yer verildi.

"(Rus) Wagner'in ve başka paralı yabancı savaşçıların, NOC'un Şerara tesisine yönelik utanç verici müdahalesi üzerine NOC'un duyduğu derin endişeyi paylaştıkları" belirtilen büyükelçilik açıklamasında, bu müdahalenin, "Libya'nın egemenliği ve refahına doğrudan saldırı olduğuna" dikkat çekildi.

Açıklamada, ayrıca, "Libya petrolü yabancı devletlerin çıkarlarının rehinesi olarak kaldığı müddetçe, Libya'nın ekonomik olarak düzelmesi, kamu sektör borçlarının ödenmesi, altyapının geliştirilmesi ve kritik gıda ve ilaç masraflarının karşılanması bir o kadar uzun sürecek." denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Sorumlu aktörlerin BM öncülüğündeki ateşkes görüşmelerine geri dönmesi, dış müdahalenin son bulmasını istemeleri, aynı şekilde NOC'un üretim faaliyetlerine devam etmesine acilen izin verilmesi, Libya'nın egemenliğinin yeniden tesisi için kritik bir adım ve daha fazla dış manipülasyon ve askeri eylemleri engellemek için önemli bir koruyucudur."

Rus paralı askerlerinin Libya petrolüne müdahalesi

Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatıyla yetkili NOC'tan bugün yapılan yazılı açıklamada, Rus ve diğer uyruklardan paralı askerlerin dün akşam Şerara Petrol Sahası'na girdikleri ve bundan büyük endişe duyulduğu ifade edilmişti.

Kremlin Sarayı'nın yemek işini yönettiği için "Şef" lakabıyla anılan Yevgeny Prigozhin'e ait güvenlik şirketi Wagner grubu, Suriye, Ukrayna, Libya ve Afrika ülkelerinde paralı askerleri ve siyasi faaliyetleriyle tanınıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 23:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Libya'daki petrol üretimine Rus 'Wagner' müdahalesinden endişeli - Son Dakika

Son Dakika

22:11 Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:33 7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 10:12 İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Tarihin Arka Odası TRT 1'de ekranlara geri dönüyor
00:25
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
00:23
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
00:09
Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü
23:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan Ali Amca'ya 16 koyun hediye etti
23:37
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
23:22
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 431 lira olarak belirledi
23:14
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
22:55
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:53
Silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk, kaza ile 2 yaşındaki kuzenini öldürdü
22:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 05:36:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD, Libya'daki petrol üretimine Rus "Wagner" müdahalesinden endişeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]