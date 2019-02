Son haftalarda, ABD 'nin çoğu yerel ve ulusal kanalında, farklı bölgelerde yaşayan insanların iddiaları geniş yer almaya başladı. Haber bültenlerinde evleri, camları ve pencereleri sallayacak kadar şiddetli gökyüzü patlamalarından bahsediliyor. Aynı zamanda flaş patlamasını andıran ışık parlamalarının da görüldüğü kayıtlara geçiyor. Söz konusu patlamalar ve ışık parlamaları insanlar tarafından kameralara kaydedilip sosyal medyada çok sık şekilde paylaşılıyor. Rhode Island, New York ve Arizona gibi bölgelerde yoğunlaşan şikayetler üzerine The Sun gibi habe ajansları da konuya dikkat çekmeye başladılar.Söz konusu olaylara ilişkin, Ocak 2019 tarihli kayıtların yer aldığı bir video derlemesi:Ocak 2019 itibariyle yerel ve ulusal basında yer alan bazı kesitler:Genel olarak ülkenin doğu kesminde yoğunlaşan bu vakaların bir düzene göre devam ettiğine dair iddialar da basında yer almaya başladı. Elbette uzaylı istilası gibi pek çok sıradan komplo da halk arasında popülerleşmiş durumda.Öyle ya da böyle her kış mevisiminde ABD'de gündem olan gizemli patlamalar, sesler ve ışımalar, yine ülke gündemine oturdu. Peki sizin konuya ilişkin fikriniz nedir?