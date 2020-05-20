ABD?liler karantina sürecinde ayrı kalan sevdikleriyle böyle hasret giderdi - Son Dakika

ABD?liler karantina sürecinde ayrı kalan sevdikleriyle böyle hasret giderdi

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sevdiklerine hasret kalan ABD'nin Massachusetts ve Illinois eyaletindeki halk sevdiklerine duydukları özlemi gidermek için çareyi muşambalı sarılma eldiveninde buldu.

ABD?liler karantina sürecinde ayrı kalan sevdikleriyle böyle hasret giderdi, System.String[]

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sevdiklerine hasret kalan ABD'nin Massachusetts ve Illinois eyaletindeki halk sevdiklerine duydukları özlemi gidermek için çareyi muşambalı sarılma eldiveninde buldu.

ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Boston şehrindeki bir aile koronavirüs sürecinde sevdikleriyle hasret gidermek için "muşambalı sarılma eldiveninde" buldu Babaanne ve dedelerine sarılmak isteyen aile fertleri büyük bir plastik muşamba satın aldı, onlara kol ekledi. Böylece hiçbir temas gerçekleşmeden aile üyeleri sevdikleriyle sarılabildi. Bahçeye konulan çamaşır borusuna tutturulan muşamba yardımıyla aile üyeleri sırasıyla 'karantina sarılması' gerçekleştirdi. İki aydır aile büyüklerinin karantinada ve ayrı evde olduğunu belirten Babaane Ron Stead 'Sanırım onlara normalden daha fazla sarıldık. Fakat bu gerçekten çok güzel bir icat oldu. Bizi çok iyi hissettirdi ve mutlu olduk' açıklamasını yaptı.

ILLİNOİS'TE 'KUCAKLAŞMA VAKTİ?

Illinois'in Rockford şehrindeki Rose Gagnon da benzer bir düzenek kurarak torunlarına sarılabilmeyi başaranlar arasında yer aldı. 'Kucaklaşma vakti' adını verdikleri düzenekle ilgili konuşan 85 yaşındaki Gagnon, 'Sosyal mesafeden dolayı torunlarıma sarılamadım. Bu bir babaannenin en büyük kabusudur. Ama bu düzenek sayesinde torunlarımla hasret giderdim' dedi.

"AĞLAMAK İSTEDİM"

Karantina dolayısıyla 2 ay aradan sonra babaannesine sarıldığını belirten torun da durumdan oldukça memnun olduğunu ifade etti. "Uzun süre sonra babaanneme sarıldım. O an ağlamak istedim. Bu tür bir mutluluğu paylaşabildiğimiz için mutluyum. Plastik olmasına rağmen babaannemi hissettim" ifadelerini kullandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Massachusetts, Koronavirüs, Illinois, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 12:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD?liler karantina sürecinde ayrı kalan sevdikleriyle böyle hasret giderdi - Son Dakika Dünya

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