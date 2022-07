ABD'liler kürtaj ve kadın haklarını eskisine göre daha fazla önceliyor

NEW ABD Yüksek Mahkemesinin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararının ardından ülkede yapılan son araştırma, kürtajın veya kadın haklarının, hükumetin öncelikleri arasında olması gerektiğini düşünenlerin sayısının arttığını ortaya koydu.

AP-NORCH tarafından 23-27 Haziran'da yapılan anket çalışmasında, Yüksek Mahkemenin kürtaj hakkı konusundaki karardan vazgeçmesinden sonra, özellikle Demokratlar ve kürtaja erişimi destekleyenler arasında devletin bu konulara daha öncelikli yaklaşması gerektiği düşüncesinin yükseldiği belirtildi.

Ankette, ABD'li yetişkinlerin yüzde 22'si kürtaj veya kadın haklarını hükumetin üzerinde çalışmasını istedikleri 5 sorundan biri olarak değerlendirirken bu rakamın, Aralık 2021'den bu yana iki katından fazla arttığı vurgulandı.

Ankete katılan her 3 kişiden 1'i kürtajın her durumda yasal olması, her 10 kişiden biri ise her durumda illegal olması gerektiğini söyledi.

Anket sonuçlarına göre, en liberal görüşe sahip olanlar ile en muhafazakar görüşe sahip olanların, kürtaj konusunu eşit derecede öncelikli gördüğüne işaret edildi.

Kürtaj hakkı ve kadın hakları Demokratlar arasında çok daha fazla öncelikli hale geldiği, 2020'de yüzde 3'lerde seyreden oranın 2021'de yüzde 13'e, Yüksek Mahkemenin son kararından sonra ise yüzde 33'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Cumhuriyetçiler arasında da kürtaj veya kadın haklarını bir öncelik olarak tanımlayanların oranının Aralık 2021'de yüzde 5 iken son aşamada yüzde 11'e ulaştığı kaydedildi.

ABD'de kürtaj yasakları

ABD Yüksek Mahkemesinin 24 Haziran'da kürtajı anayasal hak olmaktan çıkarması sonrasında Cumhuriyetçilerin yerel yasama organlarında çoğunlukta bulunduğu 16 eyalette kürtaj yasaklandı.

50 yıldır uygulanan hakkın kaldırıldığı Kararda; isteyen eyaletlerin kürtajı ensest ve tecavüz sonucu gebelik dahil olmak üzere hiçbir kısıtlamaya tabi kalmadan yasaklayabilmesi, anayasaya uygun olarak değerlendiriliyor.

ABD'nin başkenti Washington'da dün, Kongre binası önünde düzenlenen kürtaj yanlısı protestolarda California Vekili Judy Chu gözaltına alınmıştı.